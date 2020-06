La 'alianza' entre Gates y Sánchez que enfurece a Miguel Bosé, entre los momentos más virales de este martes

Miguel Bosé ataca a Pedro Sánchez tras su 'último pacto' con Bill Gates: "Seremos borregos a su merced"Varios

Miguel Bosé, el artista español afincado en México, ha sido uno de esos miles de familiares que no se han podido despedir de un ser querido fallecidopor culpa del COVID-19. En el caso de Bosé, su madre Lucía fallecía el pasado 23 de marzo a causa de complicaciones por el virus. Esto ha supuesto un palo para el artista que nn los últimos meses ha estado volcado en homenajear a su madre a través de diversas acciones mediante las redes sociales.

También ha participado en eventos y conciertos en línea para recaudar fondos con el objetivo de ayudar a contrarrestar los estragos de la COVID-19 y auxiliar a personas que lo están sufriendo de cerca. Sin embargo, en las últimas semanas se ha mostrado muy crítico con el Gobierno de Pedro Sánchez y ha empezado a apoyar a través de sus redes las teorías que apuntan a que el coronavirus ha sido creado por quienes tienen el poder para junto a la conexión 5G poder hacerse con un control absoluto.

De esta manera, hace unos días sorprendía en sus redes sociales escribiendo que el coronavirus, que ha costado la vida de más de 27.000 personas en España, era "la gran mentira de los gobiernos". Ahora, solo unos días después ha atacado a Pedro Sánchez tras adherirse a una asociación que busca la vacuna del COVID-19.

La farmacéutica GAVI, para quien no lo sepa, es propiedad de la fundación BILL & MELINDA GATES, los especialistas en vacunas fallidas que tantas víctimas han causado alrededor del mundo. India les ha expulsado y denunciado. África aún acarrea sus consecuencias. Kenia ha destapado pic.twitter.com/EXzdnEaCdd — Miguel Bosé (@BoseOfficial) June 9, 2020

Los ataques de Miguel Bosé a Bill Gates y Pedro Sánchez

Bosé utilizaba un vídeo en el que aparecía Pedro Sánchez resaltando la importancia de encontrar una vacuna contra el coronavirus y donde aseguraba que España apoyará el trabajo de la Alianza para la Vacunación (Gavi) con 50 millones de euros para inmunizar a 300 millones de niños.

Esto ha escandalizado al cantante que ha llegado a asegurar en su Twitter que GAVI, una iniciativa impulsada por la OMS, Unicef o la Fundación Bill y Melinda Gates, es responsable de vacunas fallidas que han causado muchas víctimas en todo el mundo.

Además, Bosé señala que Gates, al que llama "el eugenésico", habló en el pasado de la posibilidad de que las vacunas portasen micro chips o nano bots para obtener información de toda la población mundial "con el fin solo de controlarla".

sólo fin de controlarla. A estas se les podrían añadir también diversos metales, aún más tóxicos de los que ya incluyen, adyuvantes ilegales o el llamado “polvo inteligente”, todos ellos atentando contra nuestra salud y sin nuestro consentimiento. Llevada a cabo esta fase, — Miguel Bosé (@BoseOfficial) June 9, 2020

"Y una vez que activen la red 5G, clave en esta operación de dominio global, seremos borregos a su merced y necesidades", afirma el cantante español, que también se refiere al presidente del Gobierno, "Pedro Sánchez 'El Salvador'", que "acaba de hacerse cómplice de éste plan macabro y supremacista".

"Sólo pretendo informar sobre la situación anunciada hacia la cual, entre otras fechorías, se nos está conduciendo. YO DIGO NO A LA VACUNA, NO AL 5G, NO A LA ALIANZA ESPAÑA/BILL GATES", terminaba después de un hilo en Twitter que daría para un episodio de 'Cuarto Milenio'.

el permiso de la ciudadanía. Sólo pretendo informar sobre la situación anunciada hacia la cual, entre otras fechorías, se nos está conduciendo. YO DIGO NO A LA VACUNA, NO AL 5G, NO A LA ALIANZA ESPAÑA/BILL GATES. #YoSoyLaResistencia — Miguel Bosé (@BoseOfficial) June 9, 2020

Bill Gates se ha convertido en la diana de muchas de las teorías anti-vacunas, algo que el propio creador de Microsoft no sabía como justificar: "Nunca he tenido nada que ver con un microchip. Es difícil desmentir esto porque es tan estúpido y extraño... Repetirlo tantas veces casi parece que le otorga credibilidad. Lo que hace nuestra fundación es invertir dinero para comprar vacunas", zanajaba incrédulo el filántropo.

“Si comparásemos la vida con correr un maratón, los abusos sexuales en la infancia tienen el efecto de quitarte una de la piernas y cargarte con una mochila llena de ladrillos”. Con esta frase del pianista inglés James Rhodes y recogida en un libro donde reflexiona sobre los abusos sexuales que sufrió en la infancia, ha querido el vicepresidente del Gobierno y ministro de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, pedir perdón hoy “en nombre de los poderes públicos a todas las víctimas de esta violencia execrable para las que hemos llegado tarde”.

Una petición de perdón que llega el mismo día en el que el Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley orgánica de la Ley Protección de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia.

“Ojala sus historias sirvan para que nunca más les vuelva a suceder a otros niños, niñas y adolescentes en España lo que les pasó a ellos y ellas”, ha continuado Iglesias en su comparecencia, al tiempo que ha manifestado “el compromiso de este Gobierno para que lo que les ocurrió no les vuelva a ocurrir nunca más a los niños y niñas de nuestro país”.

He querido pedir perdón en nombre de los poderes públicos a todas las víctimas de violencia en su infancia para quienes la #LeyProtecciónInfancia llega tarde. Hoy damos un gran paso para lograr que lo que les pasó no le pase nunca más a ningún niño en España#InfanciaSeguraPorLeypic.twitter.com/Ad0hSGQZAX — Pablo Iglesias �� (@PabloIglesias) June 9, 2020

IGLESIAS SE OLVIDA DE ESTE EPISODIO DE PODEMOS EN BALEARES

Unas declaraciones, las de Iglesias, que, sin contextualizarlas, quedan extraordinariamente bien de cara a la galería, pero chirrían terriblemente, como le han recordado rápidamente en las redes, con la postura que tanto PSOE como Podemos, que gobiernan en coalición la comunidad de Baleares, junto a Més, mantuvieron el pasado 19 de febrero, cuando con sus votos impidieron la creación de una comisión de investigación sobre la supuesta explotación de menores tuteladas en centros de Baleares.

Menos a las niñas de Baleares, a esas que les den no?? H.... Como siempre lo único que tienes es un discurso vacío, en esto y en todo. Solo espero verte pronto en prisiónhttps://t.co/G6yAOKxQxL — ��ana airam �� (@vet_ana) June 9, 2020

Tal es la incongruencia de la formación morada en este asunto, que el propio Iglesias perdió los papeles en el Congreso al ser incapaz de justificar el voto en contra emitido por Podemos, y que junto al resto de la izquierda, PSOE y Més, evitaron que se investigasen estos gravísimos casos de explotación sexual de menores tuteladas por la comunidad balear.

Bien que evitasteis Comisiones de Investigación de la menores abusadas de Mallorca. — missTaylor #EnFase1 (@LaRegente_) June 9, 2020

Tampoco falta quien le recuerda al vicepresidente del Gobierno una frase que dijo, claro que cuanto estaba en la oposición: “En política no se pide perdón, en política se dimite”. Aunque visto lo visto con Montero, Marlaska y compañía, quedará en otra bonita frase para la galería.

El actor malagueño se despide de Pau Donés

El fallecimiento de Pau Donés ha causado una honda tristeza en la sociedad española, especialmente en el mundo de la cultura. Las redes sociales se han inundado de mensajes de pésame para la familia del cantante del grupo Jarabe de Palo. Los hastag Pau Donés y Jarabe de Palo son tendencia en la red social de twitter que recuerdan al cantante que saltara a la fama en 1996 con el tema "La Flaca"

Una de las personas que ha querido despedirse de Pau Donés ha sido el actor Dani Rovira. El malagueño, que anunció el pasado 25 de marzo que está luchando contra linfoma de Hodgkin y que está siendo sometido a sesiones de quimioterapia, ha querido recordar la figura de Pau Donés: "​Naciste en la cara buena del mundo. Gracias por todo lo que nos diste. Qué mañana tan horrorosamente triste. Serás un motivo más para los que siguen batallando. Descansa en paz, Pau" decía Rovira haciendo alusión a la canción de Jarabe de Palo, "El Lado Oscuro".