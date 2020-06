Muere Pau Donés, cantante de Jarabe de Palo

El cantante Pau Donés, vocalista de Jarabe de Palo, ha fallecido a la edad de 53 años, después de sufrir una recaída en el cáncer que padecía.

La familia ha agradecido al equipo médico y a todo el personal hospitalario "todo su trabajo y dedicación durante todo este tiempo", y ha pedido el máximo respeto e intimidad en estos momentos tan difíciles.

En concreto, la familia ha dado las gracias al Hospital de la Vall d'Hebrón, Hospital Sant Joan Despí Moisès Broggi, el Institut Català d'Oncologia (ICO), el Servicio de Paliativos del Hospital de Vielha y el Instituto Oncológico de la Vall d'Hebrón (VHIO).

El 1 de septiembre de 2015, Pau Donés hacía público que lo habían operado de un cáncer de colon, lo que le obligó a cancelar los conciertos de la gira programados en España y en América. El 5 de abril de 2016 anunció en su cuenta de Twitter que había superado la enfermedad, pero sólo unos meses después sufrió una recaída. La dura batalla contra la enfermedad le obligó en octubre de 2018 a dejar la música de manera indefinida y centrarse en su salud.

"Me gustaría que la gente no relacionara tanto el cáncer con la muerte y que fuese más consciente de los avances que se están haciendo en la investigación oncológica, por ejemplo en el cáncer de mama", comentaba el intérprete en una entrevista con 20minutos. En los últimos dos años, Pau Donés no ha querido que la enfermedad se convirtiera en la protagonista de su vida y en este último año ha trabajado de forma intensiva para ofrecer nuevos trabajos que devuelvan la alegría a sus fans. "Eso que tú me das" ha sido su último regalo que forma parte de un nuevo disco que ya está disponible en formato digital.

A lo largo de sus 25 años, Jarabe de Palo se ha convertido en uno de los sellos más exitosos de la música españoles, con decenas de miles de discos vendidos y éxitos arrolladores como "La Flaca", Depende", "Agua" o "Bonito".