El comentario del escritor Juan del Val sobre este detalle físico de Santiago Abascal que indigna a Vox

Juan del Val es uno de los personajes televisivos que mayor crecimiento está experimentando. Guionista de 'El Hormiguero', el buque insignia de las noches de Antena 3, ahora comparte espacio con su mujer Nuria Roca y el mismo Pablo Motos, en una sección que ha ido aumentando su peso con el paso de las temporadas. Y lejos del universo Atresmedia, hemos podido verle este jueves en el plató de TVE, durante la tertulia posterior a la entrevista a Santiago Abascal en el nuevo espacio 'La hora de la 1', como analista de gestos y de... barbas.

El comentario de Juan del Val que indigna a Vox

Aunque haya tratado de introducir un poco de humor en la tertulia posterior a la aparición de Abascal de forma telemática en el ente público, esta vez, el chiste no le ha salido muy bien. Tanto es así que el mismo partido político que lidera Abascal, ha recopilado en su cuenta de Twitter algunos de los momentos del programa que más les han indignado. Entre ellos, el comentario de Juan del Val sobre un detalle físico del político: su barba y lo larga que le parece que está.

⚠�� Mientras los españoles sufren la peor crisis económica y sanitaria, TVE se dedica a:



❌ Comentar el tamaño de la barba de @Santi_ABASCAL

❌ Decir que parece un musulmán.

❌ Inventar que se rodea de un escuadrón de asesores.

❌ Tratar de analfabetos a los votantes de VOX. pic.twitter.com/zH12HNXqcQ — VOX ���� (@vox_es) September 10, 2020

Vox, bastante molesto, ha publicado en sus redes: "Mientras los españoles sufren la peor crisis económica y sanitaria, TVE se dedica a", tras lo que ha comenzado a enumerar la lista de agravios que consideran se han cometido contra su formación:

"Comentar el tamaño de la barba de Santi Abascal", han enunciado, tras lo que añadían: "Decir que parece un musulmán". Y es que Juan del Val no ha dudado en comparar la longitud de la barba del líder de Vox con la que en un supuesto estereotipo llevaría una persona que profesa el Islam.

Además, Vox se ha quejado de que en el programa de TVE se han inventado que Abascal estaba rodeado "de un escuadrón de asesores". Argumento que los tertulianos esgrimían en un intento de explicar por qué no habría venido físicamente a las instalaciones del ente público. "Tratar de analfabetos a los votantes de VOX", era la última de las quejas del partido, justificada en que nada más concluir la entrevista, se ha tratado de trazar un perfil del votante medio de Vox, de los que se ha dicho que tiene un nivel bajo de estudios y un nivel económico bajo.

Abascal se reafirma en su ataque al Gobierno Sánchez-Iglesias

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha defendido este jueves que se quedó "corto" al calificar al actual Gobierno como el peor en 80 años ya que lo es "probablemente" de los últimos 800 por los niveles de deuda pública, contracción económica y destrucción del PIB.

Durante la entrevista en TVE, Abascal ha reiterado su comparación, por la que ayer fue reprendido por varios partidos que lo acusaron de mostrar su preferencia hacia gobiernos de la dictadura frente a uno democrático.

"En 80 años desde la guerra nadie nos llevó a una deuda pública de esta naturaleza, nadie nos llevó a una contracción económica y a una destrucción de producto interior bruto de esta naturaleza y nadie nos llevó a una división territorial mayor, ha insistido el presidente de Vox, que ha agregado que reafirmarse en esta idea no implica su defensa de la dictadura.

"No solo no rectifico, sino que lo vuelvo a afirmar. Y eso no implica que yo esté defendiendo ningún tipo de régimen autoritario y no democrático, los que quieren convertir a España en un régimen totalitario y no democrático son los socios del Gobierno", ha apostillado.

Abascal ha manifestado que Vox presentará a lo largo de este mes en el Congreso la moción de censura contra Pedro Sánchez y se ha declarado dispuesto a que sea su formación quien la lidere "si no lo hace el segundo partido del país", en alusión al PP.