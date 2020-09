Iker Jiménez, perplejo por las últimas palabras de Fernando Simón: "No entiendo nada"

No es ningún secreto que Iker Jiménez no está especialmente satisfecho por la gestión de la pandemia del coronavirus por parte del Gobierno, especialmente, aunque no solo, por parte del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.

Las palabras de Fernando Simón sobre la estabilización de la pandemia

En su comparecencia, Fernando Simón se mostraba optimista con la evolución de la epidemia en nuestro país: "España es ahora mismo, probablemente, el país con menor letalidad junto con Alemania", ha destacado el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias en la comparecencia que ha protagonizado hoy.

"Desgraciadamente, todos los países están en ascenso. Nosotros da la sensación de que estamos suavizando ese ritmo. La letalidad en España está descendiendo mucho. Se trata a los pacientes mejor. Estamos detectando muchísimos más casos", considera también Simón.

Aunque "seguimos teniendo una incidencia importante", el epidemiólogo matiza que "el impacto en los casos observados de la infección es mucho menor que hasta ahora".

"Nuestro país se mantiene en cifras similares, pero sí que los incrementos que estamos viendo se están estabilizando. En algunas zonas, incluso hay descenso de casos. Prácticamente, la mitad de nuestras provincias están estabilizadas o en fase de descenso. La otra mitad, desgraciadamente, están en ascenso", ha valorado además.

La respuesta de Iker Jiménez a Fernando Simón

Iker Jiménez se ha mostrado sorprendido por las palabras de Simón, que considera excesivamente optimistas, teniendo en cuenta la situación actual.

Cifra "récord" de contagios en un día: 10.764

Pero sanidad dice que estamos en "estabilización".

Nunca he sido muy bueno en matemáticas. En letras tampoco.

Pero oye, juro que ya no entiendo nada. — Iker Jiménez (@navedelmisterio) September 11, 2020

"Cifra "récord" de contagios en un día: 10.764. Pero sanidad dice que estamos en "estabilización".

Nunca he sido muy bueno en matemáticas. En letras tampoco.Pero oye, juro que ya no entiendo nada", aseguraba Iker Jiménez.