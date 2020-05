Edurne en 'TRECE te acompaña': "Lo que más echo de menos es no poder ver a mi familia"

Junto a Pablo López, Edurne es protagonista este lunes en "TRECE te acompaña". La cantante le cuenta a Antonio Hueso que no lleva mal el confinamiento, pero que lo que más echa de menos es "poder estar con mi familia, tener esa libertad de irme a casa, tener contacto directo con ellos. Soy muy familiar, me gusta mucho compartir con ellos lo que sea. Además, a los que nos ha tocado vivir esto fuera de casa, nos permite valorar lo que tenemos. Siempre he dicho que yo soy muy afortunada, la familia es uno de los pilares más importantes para todos".

Edurne explica cómo pasa su día a día en Manchester, "soy una persona que me gusta hacer muchas cosas, estoy aprovechando para aprender la guitarra, que la tocaba de pequeña, y la estoy retomando. El tema de la cocina, estoy aprendiendo a hacer nuevos platos. En Semana Santa hice torrijas. Me gustan mucho los puzles, los juegos de mesa, ver películas, series, organizando, limpiando". Con espíritu positivo, Edurne explica que el lado positivo de la cuarentena es que "todo el mundo va a aprender a cocinar un poquito mejor, a descubrir que eres capaz de hacer estupendamente cosas que nunca habías hecho".

En el plano musical, explica que no sabe a ciencia cierta la fecha de salida del nuevo disco "Catarsis". "Es un disco tan especial, hay tanto trabajo, tanto cariño detrás que abril no era la fecha para sacarlo, había otras cosas en las que pensar, porque la situación era muy grave. Creo que es mejor buscar una fecha en la que se pueda hacer bien, hay una gran incertidumbre como ocurre con los conciertos". La cantante explica el poder que tiene la música en estos momentos y cómo puede ayudar a superar la tristeza. Edurne nos interpreta en directo "Tal vez", su último single, "una canción muy especial para ella". Finalmente sobre el nuevo álbum explica el origen del nombre, "ha sido una catarsis para mí, estoy feliz, involucrada 100% en este proyecto, lo he hecho con mucho mimo, y espero que la gente lo disfrute así. Cuando empecé en la música, lo que yo tenía en mente era ser cantante y ya está, pero me han llegado tantos proyectos y oportunidades tan bonitas".