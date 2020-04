Sofía dedicó su Semana Santa a estar con ancianos en una residencia: "Volvería a hacerlo con los ojos cerrados"

'Almas' es la nueva sección de 'TRECE al día' en la que descubrimos las elecciones valientes, virtuosas y dignas de admiración que tomaron personas sencillas de nuestro entorno. Es el caso de Sofía, una joven que dedicó su Semana Santa a estar con ancianos en una residencia y cuya historia conocemos gracias al padre Fanjul y a la Orden de Malta: "Veía todo lo que estaba pasando y pensaba en esas personas que iban a estar sin sus familias, y me fui a estar con ellos en Semana Santa. Te lo agradecen con el corazón y con esa mirada tan cercana". Sofía, además, explica que "Estábamos tan convencidos de que lo queríamos hacer, que no permitiríamos un no por respuesta. Volvería a hacerlo sin pensarlo y con los ojos cerrados". Además, la joven añade que vivió "la Semana Santa llena de cariño gracias al padre Fanjul y a la Orden de Malta".