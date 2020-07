Reencuentros seguros: Cuatro sencillas claves para llevarlos a cabo

Los reencuentros con familiares o amigos se están convirtiendo en muchas ocasiones en foco de nuevos brotes de coronavirus en nuestro país. Momentos de felicidad que terminan con la expansión de la enfermedad entre los presentes. ¿Cómo lograr poder mantener estos encuentros de forma segura sin poner en riesgo nuestra salud?

Es la pregunta que en "TRECE al día" planteamos a nuestra invitada Gema del Caño, boticaria. "En el fondo, lo que tenemos que seguir son cuatro normas básicas: Lavado de manos en cuanto lleguemos a algún sitio; no es necesario desinfectar los zapatos siempre que no los vayan a poner encima de los muebles. Si tenemos posibilidad de terraza, siempre será mejor hacer el encuentro al aire libre, y si no es posible, abrir puertas y ventanas. Intentar mantener siempre la distancia, especialmente si acuden personas de riesgo. Con ellos es necesario mantener una actitud especial. Y, aunque nos cueste, no es el momento de los abrazos".

A pesar de estas recomendaciones, para muchos es inevitable abrazar. Pero nuestra boticaria insiste en que lo que nunca debe hacerse es "juntar las caras, y en el caso de los niños, es mejor que se agarren a la cintura".

En una comida familiar o con amigos, ¿Cómo debemos comportarnos? "Una sola persona pone la mesa, siempre de haberse lavado las manos y si es posible con mascarillla. No compartimos vasos, utensilios, e identificarlos en caso de que haya niños para evitar confusiones".