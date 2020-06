¿Se puede determinar si la tarjeta SIM de la ex asesora de Podemos fue destruída intencionalmente?

En "TRECE al día" nos ocupamos de la polémica por la destrucción de la tarjeta SIM del móvil de la exasesora de Podemos Dina Bousselham, y que, según algunas informaciones apuntan al líder de Podemos, y vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, como responsable. En ese sentido, el programa analiza si es posible determinar si la tarjeta fue destruida intencionalmente con la presencia de Ricardo Labiaga, director Técnico de One Retrieval, quien señala que "en caso de una destrucción física, es más fácil determinar si fue intencionada, cuando se habla de la destrucción del contenido, habría que realizar un análisis pericial para determinar las cusas y dependiendo de lo que nos encontráramos determinar si ha sido un accidente o no".

Ruben señala que "una tarjeta se compone de una memoria Nam, que almacena la información, y una controladora que es la que permite la salida y entrada de información. Normalmente cuando se daña, lo que se destruye es sólo la controladora porque la memoria Nam es muy resistente y se podría llegar a acceder a memoria. Entonces, ¿se puede destruir a propósito? Sí, pero no es tan fácil, haría falta alguien con mucha experiencia".