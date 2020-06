Los nuevos bulos del coronavirus: "El Marketing del miedo"

Con la excusa de salvaguardar nuestra salud, muchos están aprovechando el miedo y la necesidad de sentirnos protegidos para vender falsos mitos o incluso productos "Covid-Free". Es necesario permanecer muy atento para no caer en la trampa de estas propuestas que nos llegan a través de internet.

Es el caso de "agua pura", relojes que aseguran medir el sistema inmunológico, bolis que no cogen bacterias o mascarillas que soportan decenas de lavados. Para hablar de todo ello, en "TRECE al día", contamos con la presencia de Marian García (Boticaria García). "El terreno de las mascarillas es donde más errores se producen, ya que hay vendedores que dicen que las mascarillas de tela cuentan con un tejido equivalente a un tejido FFP2, y eso no es verdad. No existe el tejido FFP2, es una certificación. Es uno de los tantos engaños que se están produciendo y sobre los que ha advertido el Ministerio de Sanidad".

Boticaria García explica que "en lo que estamos cayendo mucho son en esos cacharritos que desinfectan los móviles o las llaves y que funcionan con luz ultravioleta. Si realmente esos aparatos llevasen Ultravioleta C en las dosis que matan el virus, sería peligrosísimo tenerlo en casa. Esas radiaciones claro que matan al virus, pero se hace a través de lámparas que cuestan 40.000 euros en el laboratorio, no para que lo tengamos en casa". Sobre los anuncios "Covid free", explica "no existe, lo que sí que hay son certificaciones de buenas prácticas, no se puede garantizar que esté libre de virus. A nadie se le ocurriría hablar de una zapatería "Resfriado free", pues esto es igual . La OMS ha dicho que las técnicas de pulvarización no están recomendadas frente al coronavirus porque primero hay que limpiar. Si no se quita la suciedad primero, pulverizar no va a servir de nada". En relación al aire acondicionado , destaca que "en las máquinas de aire acondicionado, el virus no va a criar, no es como la legionela, lo que sí hay que hacer es limpiar bien los filtros".