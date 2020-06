López Acuña en TRECE: "Lo sucedido en China podría ser la reintroducción de una transmisión comunitaria"

El ex director de Acción Sanitaria en Situaciones de Crisis de la Organización Mundial de la Salud , Daniel López Acuña, analiza en "TRECE al día" el rebrote surgido en China y si en España se pueden producir situaciones similares. "El repunte que aparentemente esta dado por una nueva cepa no forma parte de la nueva normalidad, es más un rebrote epidémico. Le llamamos más nueva normalidad cuando no hay brotes muy grande pero entendemos que seguimos conviviendo con el virus. Lo de China nos preocupa un poco más porque puede ser la reintroducción de una transmisión comunitaria".

El ex directivo de la OMS incide en que tenemos que ser consciente de que seguimos conviviendo con el virus y que por eso surgen brotes como el de Alemania en una industria cárnica. "Tenemos que tener una vigilancia epidemiológica que detecte rápidamente los contagios y haga rastreo de los contactos. Es necesario por ello mucha conciencia ciudadana de mantener la distancia, llevar mascarillas, continuar con los hábitos de higiene y evitar aglomeraciones y grandes concentraciones de personas". López Acuña señala que el rebrote en Pekín tiene una secuencia genómica diferente y está teniendo una expresión de más severidad, y más virulencia, lo que quiere decir que estamos en presencia de una agente patógeno que ha hecho cambios, que ha tenido mutaciones, que lo pueden hacer tanto o más peligroso que el de Wuhan. Recordemos que todos los virus mutan a gran velocidad, sucede con el virus de la gripe que hace necesario hacer una indagación todos los años de qué cepas están afectando para saber qué vacuna preparar en función de la cepa que está afectando a la población. Por ello, es necesario entender que no podemos relajar las conductas". Sobre cómo observa el futuro con la perspectiva de la vuelta al cole en el mes de septiembre, señala que "varios estudios han demostrado que tenemos gran cantidad de contagios en personas jóvenes, personas que se han infectado pero que son asintomáticas, y que son el principal agente de transmisión en términos de grupos de edad." En ese sentido apunta que "la vuelta al cole tendrá que ser con medidas protectoras, con las distancias al máximo posible y tenemos que esperar que no se tenga un nuevo brote epidémico de aquí a que se inicie el ciclo escolar".

Por último, sobre el hallazgo de las propiedades de la dexametasona en los casos más graves de coronavirus, el ex directivo de la Organización Mundial de la Salud afirma que "lo que este estudio ha revelado es que la dexametasona puede incidir en la mortalidad de los casos más graves al actuar en la inflamación que se produce como consecuencia de la COVID-19", pero entendamos que la dexametasona no es la solución mágica, no es un antiviral".