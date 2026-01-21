Roberto Palomar y su análisis del Real Madrid de Arbeloa: desde el torrente en ataque a las frases para tazas "y desayunar opíparamente"

Roberto Palomar ha analizado en El Partidazo de COPE la reciente victoria del Real Madrid, que consiguió anotar seis goles en un partido que se antojaba complicado. "Era un partido complicado, no sabíamos por dónde iba a romper, y fácil era contra el Albacete, y mira lo que pasó", ha comentado Palomar, destacando que el equipo ha cumplido con la tarea.

Según el periodista, la clave del equipo es clara: "Cuando puede correr es un torrente". Una prueba de ello ha sido el segundo gol, que ha descrito como "una oda al juego de contraataque". Además, ha señalado que ha visto a los jugadores "más activos que otras veces", lo que ha facilitado la abultada victoria.

La advertencia de Palomar

Sin embargo, no todo es euforia en el análisis de Roberto Palomar. Ha advertido que el equipo no puede permitirse "terminar todos los partidos con tres paradas de Courtois" y ocasiones falladas por el rival, "porque efectivamente cualquier día de estos te la vuelven a liar".

El 'fenómeno Arbeloa'

En su reflexión en el programa dirigido por Juanma Castaño, Palomar también ha puesto el foco en la figura del entrenador. "Estamos esperando todos al Arbeloa entrenador, el Arbeloa de la rueda de prensa ya más o menos nos lo temíamos o le vamos conociendo", ha afirmado, refiriéndose a sus ya conocidas "frases para poner en las tazas de autoayuda".

Como ejemplo de estas sentencias, ha destacado una de las últimas declaraciones del técnico: "No me abrazaba a mí, abrazaba el madridismo". Una frase que, según Palomar, "la pones en una taza y te vienes a desayunar mañana pipa".

A pesar de que considera que "es muy pronto" para juzgar al técnico, el hecho de haber visto "un equipo decente" le hace pensar que el proyecto "irá evolucionando para bien".