El investigador Juan José Badiola cree que no se debe sacralizar el uso de la mascarilla

“El fruto de esta decisión depende del criterio de cada comunidad autónoma. Estoy más a favor de la decisión de la Comunidad Valenciana que, apuesta por el confinamiento de algunas zonas concretas, que la de Cataluña”, opina el investigador.

Con respecto al uso de mascarillas, Badiola es de la opinión que "la mascarilla no es tan imprescindible, siempre y cuando no estemos en espacios cerrados y poco ventilados, o cuando no podemos asegurar la distancia social, de un metro y medio como mínimo.