Estas son las razones por las que España ha tenido una tasa de mortalidad por coronavirus superior a sus vecinos

En las últimas 24H, se han producido 196 nuevos contagios, la mayoría de ellos repartidos en Madrid y Aragón. En "TRECE al día", conversamos con el doctor en Salud Pública por la Universidad de Harvard José María Martín Moreno, quien explica que "tenemos constancia de 14 focos activos de un total de 39 que se han detectado desde que se activó el sistema de nueva vigilancia. Son brotes muy puntuales, que, aunque no hay que quitarles importancia no suponen estar en un estado de alarma, sino de alerta".

José María Martín Moreno afirma en relación al futuro, que "es bastante probable un nuevo brote" porque las pruebas de seroprevalencia realizadas han señalado que hay un 95% que no tiene anticuerpos y son vulnerables. En cuanto haya una situación de más frío, de más reclusión en el interior, es probable que aumente el número de casos. Pero, por ahora no pensemos en confinamientos, estamos mejor preparados. Lo que tenemos que hacer es respetar las medidas. Cambiar el pensamiento de "Hay que" por el de "tengo que" (lavarme las manos, evitar aglomeraciones, ponerme la mascarilla). Y por parte de las autoridades localizar y aislar, y con eso no haría falta confinar".

Sobre las razones que puede haber detrás del hecho de que el índice de mortalidad en España sea más alto que en otros países, el doctor apunta "hay razones de registro, hay falta de comparabilidad en la causa de mortalidad. ¿Cuál es la causa de mortalidad en una mujer con diabetes, insuficiencia cardiaca y que se ha contagiado? Al establecer esta causa hay diferencias entre los determinados países. En segundo lugar, tenemos razones demográficas. España es el país junto a Japón con mayor esperanza de vida, pero a la vez eso supone que tengamos una población muy envejecida y como los mayores tienen un sistema inmunitario más debilitado. En cuanto a las razones asistenciales, aquí si es posible que nuestra identificación temprana ha ido por detrás de otros países, a la hora de localizar y poner en cuarentena a los afectados. En cuarto lugar, la cuestión socio sanitaria que es algo que todos conocemos. Lo ocurrido en residencias de personas con discapacidad, y sobre todo de ancianos ha sido cruel, es algo que tenemos que mejorar"

Finalmente, el doctor explica en relación a la apertura fronteras que en nuestro país se ha establecido el control de temperatura y de localización como medidas de seguridad, junto a un control visual. "Si algunos de estos tres controles no se supera, la persona es atendida por un médico que la remite al servicio de Atención de la Comunidad correspondiente. Todo ello lo coordina Sanidad Exterior, que cuando lo considera oportuna le realiza un test PCR".