Adolfo García Sastre en TRECE: "No hay que dejar de lado la vigilancia para evitar que volvamos a estar como hace tres meses"

Según las autoridades, en las últimas 24H no se ha producido ningún fallecimiento debido al coronavirus. Una gran noticia, que en "TRECE al día" analizamos con el virólogo Adolfo García Sastre, quien señala, que las altas temperaturas, el confinamiento y el mantenimiento del distanciamiento social pueden ser motivos de esta evolución positiva.

"La mayor parte de la gente todavía tiene mucha precaución y lo bueno es que se ha logrado doblegar el virus y ponerlo en un nivel de contagio bajo. Esto significa que con la llegada del verano, será difícil que "prenda" pronto, pero hay que mantener la vigilancia porque si no es así, aunque tarde en hacerlo, podría suceder lo que pasó hace meses".

En los últimos meses, muchos estudios han avanzado en el conocimiento de la COVID-19, que todavía presenta aspectos desconocidos para el mundo de la Ciencia.Precisamente, sobre qué conocemos hoy nuevo, García Sastre señala que "sabemos que se puede vencer, las personas que han sufrido la enfermedad desarrollan anticuerpos que son neutralizantes, pero todavía está el virus presente y las formas en que ha evolucionado no son drásticas. Ahora sabemos que tenemos que usar diagnósticos en sitios claves para aislar esos posibles focos, antes de que el virus se vuelva a propagar otra vez.

Todavía, sin embargo, no hemos desarrollado medicamentos ni vacunas por lo que hay que mantenerse vigilantes". En ese sentido, el virólogo señala que sólo manteniendo la atención precisa es posible frenar una gran expansión como ocurrió hace tres meses. "No nos dimos cuenta de lo extendido que estaba y fue imposible frenarlo", apunta. "Tenemos que tener en cuenta que sólo así se pueden evitar nuevos rebrotes", añade. En relación a la incidencia del coronavirus en España, Adolfo García Sastre explica que "no sabemos realmente cuánta gente se ha infectado, y también es posible que la mayor presencia de población vulnerable como la gente mayor haya generado una mayor incidencia"