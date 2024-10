¿Qué significa el color de las bandejas del pescado en el supermercado?: "La procedencia"

Ir a la compra es una acción cotidiana, ¿pero prestamos atención a todos los elementos que nos encontramos en el supermercado? A veces, lo más simple, puede marcar la diferencia. Como las bandejas de color azul y verde que solemos encontrar en la sección de pescadería. ¿Qué nos indican?

Cristina Lora, experta en seguridad alimentaria sostiene en 'Trece Al Día' que "el color es muy importante porque nos indica la procedencia". Si vemos en un supermercado una caja verde "significa que ese pescado viene de lonja", es decir, lo que se conoce como pescados salvajes. Mientras que las cajas azules indican que "son de acuicultura, de piscifactoría". La experta en seguridad alimentaria sostiene que independientemente de la procedencia, el pescado es una fuente muy buena a nivel nutricional. Pero añade que es cierto que "según de dónde venga, tiene aspectos positivos y negativos".

El pescado salvaje es aquel que se cría en la naturaleza. Generalmente no lleva antibióticos, tiene una mayor calidad nutricional, capta del agua del océano o de los ríos trazas y minerales muy importantes, pero Cristina Lora también apunta a ciertos inconvenientes. "Es cierto que como viven en libertad, los controles no son tan exhaustivos y tampoco se lleva tan a rajatabla la trazabilidad". Algo que no ocurre en las piscifactorías donde los controles son más rigurosos, pero donde la experta apunta que "la alimentación puede ser de otros pescados, o pueden alimentarse con piensos" y eso hace que "la calidad nutricional baje".

Más allá de la calidad nutricional, en pescados como el salmón es fácil apreciar la procedencia según el color. Pero Cristina Lora sostiene que "ya hay muchas piscifactorías de salmón que son ecológicas que simulan las condiciones del pescado salvaje. Aunque insiste en que nunca va a llegar a igualar el entorno de un océano.