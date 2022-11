La revisión del Supremo del 'caso Arandina' no solucionará la ley 'Solo sí es sí': "Una huida hacia delante"

El Supremo, en plena polémica por la aplicación de la "ley del solo sí es sí", revisa este martes la sentencia en la que un exjugador de fútbol de la Arandina fue absuelto tras ser condenado previamente a 38 años de cárcel y otros dos vieron rebajadas sus penas a 3 y 4 años al ver los jueces abuso sexual y no agresión.

En diciembre de 2019, la Audiencia de Burgos condenó a 38 años de cárcel a cada uno de los tres exjugadores de la Arandina Club de Fútbol -Carlos Cuadrado "Lucho", Víctor Rodríguez "Viti" y Raúl Calvo- por la agresión sexual a una menor el 24 noviembre de 2017. Sin embargo, al revisar la sentencia, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León excluyó totalmente de responsabilidad al más joven, Raúl Calvo, y rebajó la condena a Cuadrado a cuatro años de cárcel y a Rodríguez a tres años al estimar que eran responsables de un delito de abuso sexual y no de agresión. En este caso, la Fiscalía alega que la ley 'Solo sí es sí' permite elevar las penas a los condenados.

Emilio Cortés, abogado penalista, ha estado en TRECE para explicar si puede sentar doctrina lo que diga el Supremo en este caso para todas las rebajas de condena: “No lo creo porque mañana lo que va a afrontar el Supremo es una casación plena. Atiende a una sentencia que, todavía, no es firme. Son dos escenarios distintos”.

¿Cuánto puede tardar en llegar el primero de los casos revisados y firmes al Supremo?: “No tardará demasiado. Podemos estimar que, posiblemente, hasta dentro de unos meses no vamos a tener esa resolución. Cuidado con pensar que esto va a ser la solución. Cuando hablamos de ejecución se va al caso concreto. Parece una huida hacia delante, quitarse el problema de encima. Trasladarle el problema al Supremo, pero después no nos metamos con el Supremo cuando no solucione cuestiones que no son de su competencia. No vayamos a echar la culpa a quien no la tiene”, advierte Emilio Cortés.