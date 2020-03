Rafael Bengoa: "Es probable que haya que adaptar más medidas si no se desacelera la curva"

'TRECE al día' conversa con Rafael Bengoa, ex director de Sistemas de Salud en la Organización Mundial de la Salud sobre los posibles avances en tratamientos para combatir el coronavirus: "Es necesario tener prudencia para no levantar demasiadas expectativas. Todavía los tratamientos tienen que pasar una serie de etapas para asegurar su eficacia. Por lo tanto, esos procesos creo que en menos de un mes o mes y medio no estarán listos. Por ahora, las medidas de aislamiento social y seguimiento a los infectados son las que nos pueden ayudar a contener este virus".

Sobre las medidas que se están afectando, Bengoa señala "en enfermedades como el ébola, el sars, ha habido momento en que no había vacuna ni tratamiento y se controlaban con medidas de aislamiento social. Las medidas que se están tomando científicamente son las correctas, siguiendo las recomendaciones de la OMS en 2005, basadas en todo el aprendizaje en las pandemias anteriores. Si dentro de dos o tres días no se confirma la paulatina desaceleración de la curva, es probable que haya que adaptar más medidas, pero creo que lo que se está haciendo es lo que hay que hacer y no hay que endurecer las medidas".

Ademñas, Bengoa añade que: "El siguiente paso que estará encima de la mesa será la medida que ha tomado Itala que es eliminar toda producción que no sea esencial. Eso en dos, tres o cuatro días se valorará, pero me da la impresión que las medidas y el comportamiento cívico está logrando un avance mayor de lo que pensábamos". "Posteriormente. habrá que evaluar responsabilidades, pero en estos momentos no corresponde culpar a nadie de una situación global. Un país no puede tener preparado todo el material que se necesita en una situación así. Lo que hay que aprender es cómo estamos preparados para la siguiente epidemia que será en cuatro, cinco años y que será probablemente más fuerte. Ahora diluye los esfuerzos contra el virus el buscar responsabilidades".