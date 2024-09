PP y PSOE, sobre el viaje a Suiza de Cerdán: "Suplicar a Puigdemont" y "poder agotar la legislatura"

Pedro Sánchez ha abierto las puertas de la Moncloa para recibir a los presidentes autonómicos con el objetivo puesto en la financiación autonómica. El llamado concierto o cupo catalán sigue siendo un foco de críticas por parte de los barones populares y también socialistas como Emiliano García Page o Javier Lambán. Dos de los barones populares que se han reunido hoy con Sánchez, Juanma Moreno y Alfonso Rueda se han negado a hablar de financiación autonómica. Horas antes, la número dos del PP, Cuca Gamarra ya advertía que la "la financiación autonómica es algo que se debe decidir entre todas las Comunidades Autónomas". La secretaria general de los populares recuerda que, si se convoca una Conferencia de Presidentes, este tema debería ser abordado en ella, no exclusivamente los temas "de los que quiera hablar" el presidente del Gobierno.

Sánchez recibe a los barones autonómicos en la Moncloa

La financiación autonómica ha sido uno de los puntos clave que ha pasado hoy por las reuniones del jefe del Ejecutivo con los barones populares. Para el secretario general de Juventudes Socialistas y diputado del PSOE por Valencia, Víctor Camino, "no es incómodo ninguna reunión, para ningún demócrata que piensa que al final hay que pactar". "¿Para que quiere el señor Bravo financiación, o para que quiere la financiación la señora Ayuso? Ahora se ve que hay comodidad en reunirse", asegura.

Del otro lado, Juan Bravo aclara que en los encuentros de hoy ha habido tres elementos claves. "El respeto institucional por parte de los presidentes autonómicos, en el caso de Rueda había pedido desde febrero y no lo había hecho, hay una clara muestra de respeto. En segundo lugar, las fotos dicen mucho, rueda y moreno llevaban papeles, el presidente Sánchez no llevaba papeles, solo le importaba la foto. En tercer lugar, la posición única, se dijo que el PP no la tenía respecto a la financiación, ha quedado reflejado que sí. Aprovecharla para hablar de todos los temas".

El número 3 del Partido Socialista volverá a reunirse con Puigdemont en Suiza

Santos Cerdán encabeza la delegación del PSOE que viaja a Suiza para volver a verse con el expresidente de la Generalitat y tratar de reconducir la relación con Junts después de la derrota parlamentaria que Pedro Sánchez ha vuelto a sufrir en el Congreso. Sobre la mesa, el número 3 de los socialistas tiene como objetivo volver a tender puentes con el partido de Puigdemont. La figura de Cerdán ya fue clave hace un año para que Sánchez fuese investido para un nuevo mandato. Sus siete diputados siguen jugando un papel crucial para que el Ejecutivo saque adelante sus leyes.

Sobre esto, Juan Bravo, concluye que Santos Cerdán "ha ido a suplicar que no le tumbe el techo de gasto". "Decidieron poner muros cuando dijeron que de financiación no hablarían con el Partido Popular. La situación está en manos de ERC y Junts". Por su parte, el diputado socialista, Víctor Camino, asegura que "se van a sentar con quien haga falta porque la legislatura sigue adelante".

Detalles sobre el encuentro en la residencia del embajador español en Venezuela

Es otro de los temas sobre la mesa para la oposición. Desde la parte socialista, Víctor Camino defiende que "tenemos que estar orgullosos de todo lo que se ha hecho y verlo en contexto" y se preguntaba por qué Edmundo González está en estos momentos en asilo aquí en España y no en otros países".

El diputado socialista arremete contra el PP después de conocer el comunicado de Edmundo González y defiende la gestión de Exteriores. "Ahora mismo debemos reconocer el trabajo que ha hecho el Gobierno y sobre todo evitar las mentiras. Ayer el PP con el comunicado de Edmundo González quedó en ridículo. Porque no les importa Venezuela, únicamente les importa atacar al Gobierno. Porque el PP aun no ha asumido que no es el Gobierno. El PP aun no ha asumido que no está en el Gobierno. Si el PP estuviese en estos momentos gobernando Moncloa estaríamos viendo lo mismo: Edmundo González pidiendo asilo y se lo estaría concediendo", concluye.