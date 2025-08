"Recibíamos cada noche a una o varias familias bombardeadas": el relato de un médico español en Gaza

Faltan solo dos meses para el segundo aniversario del conflicto entre Israel y Palestina. Un conflicto que, lejos de resolverse, ha derivado en una masacre en la franja de Gaza que suma ya más de 60 mil muertos según la autoridad palestina. Tras los bombardeos constantes y los disparos a la población civil, ahora la población se enfrenta a otro enemigo, más feroz y silencioso: el hambre.

Según Naciones Unidas, 175 personas han muerto a causa del hambre en Gaza. Estas cifras no van a frenarse de continuar todo igual. Unicef cifra en estos momentos en 6.000 los niños palestinos que se encuentran en tratamiento por desnutrición a causa del bloqueo que Israel ejerce sobre la franja de Gaza.

Cifras tremendas desde luego, pero cifras. Raúl Incertis, médico anestesista que acaba de volver de Gaza, no ve cifras, ve dolor, rabia y miradas y este lunes ha pasado por los micrófonos de 'Herrera en COPE'. Todas esas cifras son personas, de hecho, son sus pacientes en el Hospital de Jan Yunis, una ciudad al sur de Gaza.

Ayuda de los servicios sanitarios en Gaza

Incertis acaba de regresar después de cuatro meses trabajando como anestesista en el Hospital Nasser, el más grande de los tres que quedan en la zona. "Me acuerdo de un muchacho que estaba en una distribución de comida organizada por los israelíes y Estados Unidos, donde frecuentemente disparan a los civiles que van a recoger comida sin mediar aviso previo. A este muchacho le había entrado una bala por el cuello y le había salido por la mandíbula. Estaba consciente y me acuerdo mucho de él. Uno más de los miles que llegan", recuerda.

UNOS NÚMEROS POSIBLEMENTE MUCHO MAYORES DE LOS OFICIALES

El médico recibía constantemente a estos civiles, tiroteados con rifles, artillería de tanque... "Han muerto casi 60.000 personas por bombardeos o ataques directos del ejercito israelí, pero las estimaciones hablan de probablemente más de 200.000 muertos. Estamos hablando de un genocidio y hay gente que no se lo cree aún", recalca.

Apenas quedan edificios en pie y la mayoría de la población tiene que vivir en campamentos, tiendas de campaña o directamente en la calle. "Es horrible porque la mayor parte de la población, de casi dos millones de personas, ha sido forzada a apretujarse en una franja de playa muy estrecha. Kilómetros y kilómetros de chabolas donde viven mis compañeros, y lo peor de todo es que es bombardeada, recibíamos cada noche una o varias familias bombardeadas", comenta al respecto.

Según la ONU, uno de cada cinco niños está desnutrido y hay casi medio millón de personas en riesgo por desnutrición. "Quién tiene la suerte de comer todos los días come un poco de hidrato de carbono (arroz y pasta). Un kilo de arroz está por unos treinta dólares, la pasta también... No hay proteína animal, antes habías latas de atún pero ahora una lata de atún no la encuentras y si la encuentras lo haces a ocho o diez dólares", habla sobre la comida en la franja.

La ayuda alimentaria no llega a Gaza y el material hospitalario tampoco. No hablamos solo de desnutrición, sino de heridas de guerra. "A partir de mayo-junio, cuando abrió la Fundación Humanitaria de Gaza, vimos que todos los días se producía un evento de múltiples víctimas en el hospital. Llegan cientos heridos de golpe y se sobrepasa la capacidad del hospital. Se trabaja como se puede, estábamos anestesiando sin fentanilo y con muy poquita morfina", añade.

EL DESGASTE DE LA GUERRA

Raúl se hubiera quedado mucho más tiempo en Gaza, pero no podía consigo mismo. "Trabajé muchísimo durante dos meses y medio sin parar pero luego me di cuenta que tenía que parar. La primera vez que bajas a trabajar a Urgencias, cuando empiezas a recibir niños mutilados, desfigurados y agujeros en la cabeza se te pone una coraza porque tienes que trabajar y atenderles", concluye.

Escucha la entrevista completa a Raúl Incertis en 'Herrera en COPE'.