La medida que estudian en Alcalá de Henares que puede sentar precedente en los trabajadores que sufren, día a día, el calor en España: "En tiempo real"

Ante las altas temperaturas hay que poner soluciones que faciliten la vida de los trabajadores y, sobre todo, que su salud no corra riesgo. El Ayuntamiento de Alcalá de Henares está realizando un programa piloto para prevenir problemas de salud a sus empleados por el calor.

Europa Press Una mujer se abanica durante la ola de calor

Los trabajadores que están al aire libre, tienen una pulsera que monitoriza en tiempo real las variaciones de la temperatura corporal y emite alertas cuando detecta niveles inestables o peligrosos. De este modo, se pueden hacer pausas preventivas o reajustar los turnos para evitar golpes de calor y minimizar riesgos.

José Vicente Pérez Palomar es Concejal de Patrimonio Histórico, Medio Ambiente y Limpieza de Alcalá de Henares. Ha explicado que la pulsera es como un smartwatch tradicional que "monitoriza en tiempo real el estado de salud del trabajador. Establece cuándo el trabajador puede llegar a una situación de riesgo. Y eso se sabe a través de ciertos indicadores. La pulsera emite unas vibraciones y unos destellos. Así, se evita que el riesgo aumente".

La pulsera

De este modo, el trabajador deberá "parar y cambiar las condiciones para que el riesgo vaya a mayores. Y estos indicadores sirven para evaluar riesgos y situaciones de peligro que nos permiten planificar a futuro". Recuerda que es un proyecto piloto y, con él, "estamos viendo cómo funciona este año. Un año en el que tenemos importantes temperaturas y estudiar su implantación, a futuro, de forma generalizada en toda la plantilla".

Lo están probando una veintena de trabajadores. Una de ellas es Mariluz Muñoz, una trabajadora de limpieza del Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Ha asegurado que se siente más segura "y es como si no llevase nada. No molesta. Nos da seguridad y garantía de saber que, por ejemplo, cuando llega tu cuerpo a una temperatura elevada, lo que hace la pulsera es avisarnos en todo momento".

Mariluz, más allá de eso, toma medidas de precaución en su trabajo. Se hidrata constantemente y "estamos siempre a la sombra, hidratarnos bien, en todo momento siempre estamos localizables. No tenemos problema". Esta trabajadora no ha sufrido ningún golpe de calor. Y la pulsera no le ha sonado en ningún momento. "Y la seguridad que nos da... estamos muy contentos".

