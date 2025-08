Cronobiología: saber escuchar el reloj de cada órgano de nuestro cuerpo en las distintas horas del día

Vamos a hablar del tiempo. No del tiempo atmosférico, no de la ola de calor que asfixia a toda España en los primeros días del mes de agosto, no. Hablamos del tiempo en el que vivimos que es muy relativo.

Hay momentos en los que parece que el tiempo se ralentiza o incluso se llega a detener. Por ejemplo, recibir una noticia como que padeces una enfermedad grave como un cáncer, sin duda, es un golpe muy duro. Un golpe, por cierto, que van a recibir en 2025 más de 296.000 personas, según estima un informe de la Sociedad Española de Oncología Médica. La quimioterapia, uno de los principales tratamientos para esta enfermedad, puede tener o dejar de tener efectos secundarios dependiendo de la hora del día en la que se aplique.

Así lo ha determinado una investigación que lleva a cabo un equipo de 12 personas del servicio de Bioquímica del Hospital de Toledo del que es jefe adjunto Alfonso Blázquez. Con solo aplicar la quimioterapia en una determinada hora del día y no en otra, sus efectos secundarios prácticamente desaparecen, por ejemplo, "que se pierda el pelo, los daños renales son menores cuando la aplicación es por la tarde" explica en Mediodía COPE.

Este equipo de investigación en ritmos biológicos y medicina de laboratorio Cronobiolab, integrado en el Instituto de Investigación Sanitaria de Castilla-La Mancha (Idiscam), nació en el año 2023 como un equipo pionero multidisciplinar dedicado al estudio de los ritmos biológicos a nivel poblacional y su aplicación en la práctica clínica para lograr una atención "precisa y personalizada".

un conjunto de relojes en el que cada minuto y cada hora cuenta

Estudian la cronobiología en el cuerpo humano, en los órganos. Una ciencia relativamente moderna que comenzó a estudiarse en 2017 después de que tres norteamericanos descubrieran el mecanismo molecular genético y que les hizo ser merecedores del Premio Nobel. En España, los investigadores del Hospital de Toledo, llevan dos años recopilando más de un millón de datos de pacientes que van a urgencias. La clave está en el ritmo de nuestro cuerpo, no solo el del corazón, todos los órganos de nuestro cuerpo tienen su ritmo, funcionan como un engranaje, un conjunto de relojes en el que cada minuto y cada hora cuenta.

"El cuerpo es un engranaje perfecto de ritmo de relojes que están perfectamente sincronizados, cualquier cosa, factor de coagulación, funcionamiento del riñón, funcionamiento del páncreas, funcionamiento del tejido adiposo, todo tiene un ritmo sí y es que en nuestro cuerpo hay distintos ritmos y conocerlos a través de la cronobiología nos permite encontrar el mejor tratamiento para distintas enfermedades como en este caso el del cáncer y la quimioterapia. El principal problema llega en ese choque entre lo ideal y lo real", explica el doctor Blázquez que detalla que " en los hospitales, es verdad, tenemos ya organizadas las terapias, tenemos el hospital de día y la quimioterapia va a empezar por la mañana y dependiendo del ciclo o termina a primera hora de la tarde o son ciclos más cortos, pero claro somos esclavos de esa estructura. Lo que se trata es de seguir evidenciando esto y seguir trabajando para que poco a poco vaya entrando en la práctica clínica".

Cronodisrupción: las consecuencias del cambio de ciclo

La investigación va mucho más allá, no solo sobre las enfermedades diagnosticadas, también han descubierto qué pasa si no cuidamos nuestro reloj interno. "Toda la evolución de millones de años de nuestro cuerpo ha estado organizándose fisiológicamente alrededor de ciclos de un día. En el caso de los ciclos circadianos eso se pierde y nos encontramos que por la noche estamos trabajando si tenemos guardias o que a las 11:00 de la noche antes de dormir coge el móvil, se pone a mirar y está expuesto a una radiación que no es buena", es lo que el doctor Blázquez denomina cronodisrupción.

Que puede tener consecuencias fatales para nuestra salud, que derivan en problemas muy serios. "Están descritos e incluso tras esos enfermos oncológicos de cáncer de mama, cáncer de próstata, síndrome metabólico está muy relacionados con la diabetes, obesidad,... Entonces tiene muchísimas complicaciones, deterioro cognitivo, hay muchas consecuencias y muy importantes", advierte.

En resumen, la cronobiología es toda una revolución que podría llegar a cambiar el concepto del sistema como se conoce hasta ahora y, por ejemplo, acortar los tiempos de ingresos porque ya hay estudios que, sobre la exposición a la luz, señalan que un paciente encamado más cerca de una ventana con luz natural tiene un tiempo de ingreso menor.