Marimar Blanco, en TRECE: “Hemos construido mucho para que ahora otros hayan destruido tanto”

Este fin de semana, en un acto homenaje a Miguel Ángel Blanco en Ermua, Pedro Sánchez afirmó que "Euskadi y España son países libres y en paz gracias a todos los que apostaron por la unidad de los partidos frente al terror y el odio". La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso contestó ante los presentes: "Ahora que el presidente del Gobierno diferencia a España y País Vasco como dos países, me gustaría saber a cuál pertenecía Miguel Ángel. Si le mataron por ser un vasco incómodo o un español valiente, o un vasco valiente o un español incómodo. Qué sinsentido es todo".

Marimar Blanco, presidenta de la Fundación Miguel Ángel Blanco y hermana del concejal de Ermua asesinado por ETA, ha estado en ‘TRECE Al Día’ para explicar cómo se sintió en ese momento tras las palabras de Sánchez: “Se me revolvió el estómago. Mi hija estaba a mi lado y ellas, a pesar de ser pequeñas, se dieron cuenta de la auténtica barbaridad que había dicho el presidente del Gobierno. Estaba dando razones o justificaciones para lo que había hecho ETA durante tantísimos años. A mí me resultaron muy dolorosas. Mi hermano siempre se sintió orgulloso de ser español y de que el País Vasco forme parte de este gran país”.

Al acto también asistió el rey Felipe VI: “Le di las gracias por haber estado hace 25 años en Ermua y ahora por volver como rey de España a rendir homenaje. Su discurso fue fantástico. La inmensa mayoría de los que estaban ahí deberían leer entre líneas porque decía más que con las palabras que estaba pronunciando”, puntualizó Marimar.

El asesinato de Miguel Ángel Blanco supuso un antes y un después en la sociedad española que durante días salió a las calles esperando su liberación antes del fatal desenlace. Una sociedad unida que se levantó contra el terrorismo en nuestro país. ¿Qué queda de todo aquello?: “Queda muy poco y hemos construido mucho para que ahora otros hayan destruido tanto. Construimos una convivencia en el país vasco y un lugar donde se volvía a respirar paz. ¿Ha merecido la pena tanto sacrificio para que ahora todos los presos de ETA tengan beneficios y estén cerca del país vasco? ¿Ha merecido la pena para que ahora se rinda homenaje a terroristas confesos cuando salen de la cárcel? ¿Ha merecido la pena para que aquellos que no han hecho el recorrido para convertirse en demócratas se sienten a negociar con el Gobierno como si no hubieran hecho nada?”, se pregunta Marimar Blanco, afirmando que “las circunstancias actuales nos llevan a las víctimas a hacernos demasiadas preguntas. Es triste”.

Son muy pocos los jóvenes que hoy en día sabrían identificar quién es Miguel Ángel Blanco. ¿Qué está fallando?: “Eso demuestra que las cosas no se están haciendo bien, y más en el ámbito educativo. Este 25 aniversario está despertando mucho interés en los jóvenes y no solo para que sepan quien es miguel ángel blanco, también para que sepan que desde la unidad se consiguen muchas cosas y con voluntad se pueden mantener… lo que asa es que no hay voluntad”.

El Gobierno de Pedro Sánchez tenía la intención de mejorar la Ley de Memoria Histórica aprobada en 2007 durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero con una nueva norma que fuera una auténtica "política de Estado", pero no lo ha logrado a juzgar por las críticas que está recibiendo, incluso por parte de históricos dirigentes socialistas.

Uno de los asuntos que está generando más polémica es el pacto suscrito entre el Gobierno y EH Bildu para sacar adelante la ley de Memoria Democrática con la aprobación de varias enmiendas, entre ellas la creación de una comisión que estudie vulneraciones de derechos humanos entre 1978 y finales de 1983 a personas que hayan luchado "por la consolidación de la democracia".

“Cada negociación es una nueva humillación para las víctimas del terrorismo. Bildu será legal, pero no es ético ni moral negociar nada con un partido que no ha condenado el terrorismo ni reconoce a las víctimas como verdaderas víctimas inocentes. Lo que nos ha terminado de dar la puñalada es el acuerdo para sacar adelante la Ley de Memoria Democrática que pretende convertir a los malos en buenos y a los buenos eliminarlos. No se puede pactar una ley de memoria democrática con quienes pretenden destruirla”, apunta Marimar Blanco.

Esta ley nace con el rechazo de la derecha, de buena parte de las víctimas del franquismo y de políticos de la Transición, como el expresidente Felipe González, quien cree que con ella corremos el riesgo de que "las memorias se conviertan en desmemorias" y añade: "Yo no iría a nada con Bildu". Marimar Blanco se cuestiona si esta nueva ley estará del lado de aquellos que están condenados a vivir sin respuestas y sin que se haya hecho justicia: “Las víctimas queremos poner nombres y apellidos a los asesinos de nuestros familiares. ¿Esta ley investigará estos crímenes cometidos en democracia? ¿Se van a tener en cuenta a estas víctimas o se van a olvidar? El verdadero PSOE de hace 25 años es el que ahora habla y alza la voz contra esta barbaridad de sacar esta ley adelante”.

Para terminar, y aunque está muy presente en su vida, Marimar no ha pasado un solo día sin que se acuerde de su hermano en este 25 aniversario de su asesinato: “Estas 48 horas estoy pendiente del reloj y te puedo decir qué es lo que estaba haciendo a cada hora hace 25 años. Cuando nos dicen que tenemos que pasar página, ETA ya no mata… ni queremos ni podemos. No podemos porque nadie nos va a devolver a nuestros familiares y no queremos que no haya servido para nada. Nuestros héroes de la democracia se merecen el reconocimiento de la gente siempre”.