Lucía al conocer que su violador ha solicitado una rebaja de su condena: "Me produce miedo y ansiedad"

Lucía Castro es víctima de violación. Su agresor, miembro de su familia, fue condenado en el 2020 a 11 años de prisión y ahora ha pedido ese beneficio en virtud de la aplicación de la ley ‘Solo sí es sí’ pidiendo una reducción de condena de dos años.

Lucía recibía la llamada de su abogado, quien le comunicaba esta noticia: “Me he enterado esta mañana de todo lo que ha pasado y nos ha venido de sopetón. Te sientes impotente porque no puede hacer nada para evitarlo. Después de tantos años para conseguir lo que hemos conseguido, que esté entre rejas y que ahora pase esto… me siento decepcionada”.

¿Te lo imaginabas?: “Me lo podía imaginar porque estaba viendo lo que estaba pasando, pero cuando te llama tu abogado y te dice eso te quedas en shock. No te lo esperas, no me parece bien lo que está pasando, me parece indignante. No podemos hacer nada, solo esperar a que la sala le dé el permiso de que salga antes o no. Otra vez incertidumbre cuando parecía que todo estaba tranquilo. Solo queda esperar”.

¿Qué opinión tienes de lo que está sucediendo con la polémica ley de Igualdad?: “Yo creo que el problema que está hecha esta ley es que está haciendo el efecto contrario. Lo que está haciendo es darle más ventajas al agresor. Aunque solo tenga la posibilidad de pedir esa rebaja, me parece un insulto para las víctimas, no nos lo merecemos. Parece una broma todo esto que está pasando”.

¿Cómo te sientes al conocer que puede salir de la cárcel antes de lo previsto?: “Realmente me produce miedo y ansiedad que eso pueda a llegar a pasar. Las que hemos pasado por esto nos preguntamos qué hacer cuando salga de la cárcel. Nos preguntamos si va a volver a hacerlo. Pensar que va a salir antes da miedo. No me planteo cambiar mi vida en torno a eso porque confío en que todo salga bien y que eso no pase”.

El proceso por el que está pasando Lucía, de nuevo, no es fácil, pero, aun así, también está preocupada por su madre: “Le ha sentado peor todo esto. Ha vivido todo el proceso, es un proceso muy duro, muchos años de lucha y que ahora, de repente, tenga que revivir todo… ella estaba muy mal, no sabía donde meterse, con ansiedad. No me parece justo esto que está pasando y que tenga que volver a revivirlo otra vez”.