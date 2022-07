El juez Vázquez Taín explica en TRECE por qué Griñán tiene “bastante difícil evitar el ingreso en prisión”

El juez José Antonio Vázquez Taín ha explicado en TRECE los detalles de esta sentencia y cuáles son los plazos a seguir: “La sentencia solo es el fallo, nos falta conocer los razonamientos jurídicos para conocer exactamente las conclusiones de Tribunal Supremo del proceso de los ERE. Lo que parece claro es que la única duda existe respecto al delito de malversación y la figura de Griñán. Lo que nos vamos a encontrar es que en septiembre tenemos 10 días para anunciar el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y, paralelamente, se puede tramitar la solicitud de indulto porque estamos ante una sentencia firme”.

¿Recurrir ante el Tribunal Constitucional es una manera de retrasar los tiempos del ingreso en prisión?: “En este tipo de sentencias, es difícil porque tiene una condena de más de cinco años. En el caso del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, es este el que decide si se suspende la ejecución mientras se tramita o no y todas aquellas condenas de más de cinco años se resuelven antes, pero no se suspende el ingreso en prisión. No ha habido nunca ninguna sentencia de este tipo en la que no se haya ingresado en prisión. En el caso del indulto es el propio Tribunal Supremo el que decide si se suspende el ingreso en prisión, pero cuando un tribunal ha dictado una resolución de este tipo están seguros de que un mínimo de cumplimiento es posible. Es bastante difícil evitar el ingreso, luego ya se verá si la excarcelación es más pronta”.

¿Es posible el indulto?:“O se tumba el delito de malversación o el indulto es imposible. Uno de los requisitos de la ley de indulto dice que hasta que no se restituya íntegramente el perjuicio causado a la Administración pública no es posible el indulto. En este caso, con un desfalco de más de 600 millones sería muy difícil justificar un indulto porque, si no se devuelve el dinero, ese requisito lo haría muy difícil”.

El juez José Antonio Vázquez Taín ha querido realizar una puntualización que explica por qué esta sentencia es muy complicada de cuestionar: “El delito de prevaricación es uno de los delitos más difíciles de castigar en el ordenamiento jurídico español porque exige un dolo redoblado que significa que el político no solo ha dictado una resolución de que infringe conscientemente la ley, sino que además tenía la intención de causar un perjuicio a la Administración por eso son tan difíciles de castigar. En este caso se ha exigido que también hay que probar estas dos cuestiones. El Tribunal Supremo me parece muy difícil que con uno de los supuestos más graves de prevaricación decida hacer un informe favorable al indulto, por lo que solo cabría un indulto parcial”.

Para terminar, el juez Taín apunta que de concederse este indulto “sería muy reiterativo que se concedan siempre indultos a personas que, más que rehabilitarse, tienen un paralelismo ideológico con aquellos que conceden el indulto”.