Heredan una casa y se la okupan: "Confiaba en que llegaría la Policía y los desalojaría... es mentira"

Este jueves, la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, aseguraba que “la okupación no es un problema en España” para oponerse a un proyecto de ley del PSOE que pretende reclamar que se pueda desalojar una vivienda, okupada ilegalmente, en el plazo de 48 horas, algo que lleva reclamando la oposición desde hace dos años.

Consuelo y Juan Carlos, víctimas de okupación en Vigo, heredaron una vivienda debido al fallecimiento de la madre de Juan. Han estado en ‘TRECE Al Día’ para explicar cómo sucedió: “Mi madre falleció en febrero del año pasado con 91 años. Cuando falleció hicimos todos los trámites y cuando pusimos la casa a la venta, en octubre, una inmobiliaria se encargaba de enseñarla”. Juan y su hermano, en paro, necesitaban ese dinero de la venta de la casa cuando unos vecinos dieron la voz de alarma: “Es una casa que utilizamos todas las semanas porque está cerca de la playa. Estuvo mi cuñado dos días antes y pocas horas después de que entraran nos presentamos en la casa”, relata Consuelo.

Los okupas, en principio una pareja, se negaron a desalojar la vivienda e invitaron a Juan Carlos a que llamara a la Policía: “Cuando la Policía llegó nos dijo que no podían hacer nada sin orden judicial. Fuimos a poner una denuncia y esperamos. Los vecinos nos avisaban que cada vez iban llegando más personas a la casa. La luz encendida toda la noche, el agua corriendo…”. Juan, que había escuchado frases como las de Yolanda Díaz, estaba seguro de que se solucionaría rápido: “Yo también confiaba en que no era un problema y que si llamaría a la Policía vendrían y les desalojarían. Una vez los tienes dentro ya tienes el problema montado”.

Los vecinos de la zona conocían a los okupas de Consuelo y Juan Carlos por ser inquilinos de otra vivienda que habían dejado de pagar. Ahora, Juan Carlos, aun siendo la víctima, siente impotencia al ver la realidad del desamparo legal en el que se encuentran: “Yo cometí el grave error de hacerles caso y llamar a la Policía porque había oído en televisión que la okupacion no es un problema, que llega la policía y los desaloja… es mentira. Si te has ido de casa media hora y se han metido ya tienes el lío montado. No es solo que me destrocen la casa, sino que voy a tener que pedir un crédito para pagarles el agua y la luz y como dé de baja el servicio les estoy coaccionando”.

¿Qué podemos hacer si nos okupan la vivienda?

Verónica Guerrero, abogada penalista, aclara todas las dudas: “Hay dos vías: la vía penal y la civil. La vía penal es cuando se da un allanamiento de morada o una usurpación que puede ser en primeras viviendas o segundas viviendas. El allanamiento es para viviendas que se usen – ya sean primeras o segundas - y la usurpación es cuando son viviendas abandonadas”.

Verónica recomienda que, “además de la vía penal, presenten una demanda por la vía civil y presenten una demanda de desahucio que va a ser lo que les acaben sacando. El proceso va a ser lento. Cuando llegas al desahucio, si las personas que están dentro alegan vulnerabilidad, a partir de ese momento se vuelve a ralentizar ese lanzamiento. No he visto un desahucio temprano en lo que llevo de carrera”, explica la abogada mientras aclara que la media de un desahucio es de 18 meses cuando se trata de una ocupación.

¿Cómo puede actuar la Policía ante una ocupación?

Serafín Giraldo, inspector de Policía, explica cuál es el protocolo que deben seguir en casos de okupaciones: “El Ministerio de Interior nos ha sacado un protocolo de actuación y nos dice que, salvo que pillemos a esas personas infraganti, no podemos actuar. Tienen que estar entrando o que hayan entrado instantes antes”. Esto hace referencia a un delito fragante, es decir, únicamente podrán actuar si pillan a la persona cometiendo el delito, en el caso de que hayan cambiado la cerradura ya será un juzgado el que ordene el desalojo, con sus correspondientes denuncias y juicios de por medio.

Haciendo referencia a las palabras de Yolanda Díaz, Serafín aclara que “estoy de acuerdo… la ocupación no es un problema, es un negocio de mafias okupas que ganan dinero por pisos que venden. Mafias que se dedican a vender droga en los pisos okupados, un negocio para las empresas desokupas que cobran grandes cantidades de dinero a los propietarios y, por último, es el único delito donde no existe estadística. Si voy al Ministerio de Interior encuentro cifras de robos, de homicidios, de violaciones… pero no de allanamientos de morada u okupaciones”.