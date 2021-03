Giménez Barriocanal, en TRECE: "La transparencia permite aprovechar mejor los recursos de la Iglesia"

El vicesecretario de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española,Fernando Giménez Barriocanal y la responsable de transparencia del organismo, Ester Martín, han estado en los estudios de 'TRECE al día' para desmenuzar el libro publicado por ambos sobre la transparencia de la Iglesia,'Una casa de cristal. El camino de la transparencia y el buen gobierno en la Iglesia', editado por la editorial EDICE.

Los autores recorren los avances en materia de transparencia realizados por la Iglesia en los últimos años por parte de la CEE, las setenta diócesis y parroquias. Giménez Barriocanal ha recordado que la Iglesia no siempre ha sido transparente, “por lo que cuando se recibe algún coscorrón es positivo”.

“Es importante conocer las cosas que hace la Iglesia en nuestro país, y hay gente que se da cuenta que lo que hace merece la pena. Lo importante es saber el dinero que recibimos y a qué se destina en favor de la sociedad”, apunta el vicesecretario de Asuntos Económicos de la CEE.

Giménez Barriocanal ha remarcado que ha aumentado la concienciación entre las parroquias a la hora de facilitar sus cuentas y explicar el dinero que han recaudado: “Es un ejercicio sencillo. Y es que sin ese ejercicio de transparencia, no puede haber compromiso”.

El responsable económico del episcopado ha añadido en TRECE que las diócesis cada vez realizan mayores controles sobre las parroquias: “Pero además se les ofrecen herramientas de trabajo sobre cómo gestionar el dinero, cómo elaborar presupuestos o cómo realizar los contratos, pero no por afán burocrático, sino para que los recursos de la Iglesia se aprovechen bien y con transparencia”.

Por su parte la responsable de transparencia del organismo episcopal, Ester Martín, ha querido apuntar que la transpaencia no consiste en ofrecer información sin límites sobre una organización: “Esa información debe responder a un juicio formado”, sostiene.

Martín ha explicado cómo ha sido el proceso de recopilación de datos que ha desembocado en esta obra publicada por EDICE, 'Una casa de cristal. El camino de la transparencia y el buen gobierno en la Iglesia': “Con paciencia y poco a poco, porque al principio no teníamos esta forma de trabajar y no nos comunicábamos entre nosotros como ahora. Ha sido un proceso lento. Queremos mostrar qué es la Iglesia de la manera más real posible. Para ello tenemos que tener claro que hay multitud de entidades que forman pare de la Iglesia, no solo las diócesis”.

En cualquier caso, la responsable de transparencia de la CEE reconoce que ha habido dificultades, y las seguirá habiendo en el futuro: “Queda mucho por hacer, hay trabajos iniciados que conviene seguir trabajando y caminando en ellos. Todas las líneas abiertas están pendientes y hay que trabajar en seguir concienciando a todos de que esta transparencia nos afecta a todos, a todos los departamentos que trabajan en la Iglesia. Todos estamos llamados a actuar de esta forma y rendir cuentas a la sociedad y a los fieles de la mejor manera posible”.