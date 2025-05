Un experto revela lo que es imprescindible en un 'kit de supervivencia' y que nunca te han contado: para más de 72 horas

Publicado el 01 may 2025, 18:28

Han pasado pocos días desde que pasase uno de los eventos más insólitos en la historia de nuestro país: el gran apagón del 28 de abril. Será, sin duda, una de las fechas más recordadas por todos nosotros, y no es para menos, después de estar, por lo menos, diez horas sin luz ni comunicaciones.

Lo único que tuvieron españoles durante tantísimas horas críticas fue, y quien lo tuviera, un transistor o una radio a pilas, para enterarse de lo que estaba ocurriendo y cuáles serían las medidas a tomar.

Lo cierto es que, aunque Sánchez saliese seis horas más tarde y otra vez por la noche, las causas de lo que quiera que ocurriese se desconocen y seguimos sin saber qué es lo que realmente ocurrió. Y no, no da igual, porque se trata de un error sin precedentes.

Un gran apagón a estos niveles no se había visto nunca antes en nuestro país, y, por su magnitud, ha conseguido colarse en la lista de los peores apagones recientes. Además, ha alimentado esas teorías conspiranoicas que avisan de que esto, en realidad, lo sabían desde hace tiempo y por eso la Unión Europea nos instó a comprar un 'kit de supervivencia'.

Pues bien, no hay que hacer caso a esas teorías que pretenden desestabilizar, pero viendo lo ocurrido, sí que convendría estar, en la medida de lo posible, preparado para un incidente de estas magnitudes.

La importancia de una preparación previa

Teniendo en cuenta que solo salvó a los españoles la radio, el único medio de comunicación al que tenían acceso, fueron muchos los que, en las horas siguientes, se hicieron con un aparato. Se calcula que un millón de radios se compraron inmediatamente.

Y es que no es ninguna tontería tener ciertos elementos en casa que nos ayuden a prepararnos para lo que pueda pasar, incluyendo, por supuesto, una radio. Si bien a casi todos los españoles nos pilló desprevenidos porque no tenemos cultura de emergencia, hay quienes estaban preparados para algo así.

Son los conocidos 'preparacionistas', personas que prevén que las fatalidades eventualmente llegarán y se preparan con antelación, no con un 'kit de supervivencia' como el que nos piden desde Europa, sino con comida para varios años, elementos de higiene y de defensa personal.

Alamy Stock Photo Kit de supervivencia desplegado sobre una mesa de escritorio

Ignacio Ortega, de Granada, es uno de ellos. Él es tutor y director de la Escuela Española de Supervivencia. Dice que no, no es como los 'frikis' que aparecen en las películas, porque “no hay que llevarlo al extremo de lo que vemos en las películas, lo que se pretende es que todas las personas sean un mínimo de autosuficientes en eventos sencillos como el del apagón”.

Y dice que no, las emergencias no están lejos de producirse. “No es que haya que preverlo, es que va a suceder. Pandemia, Ucrania, apagón... Va a seguir sucediendo, no es un lujo, es una necesidad. Estar preparado y formado es una necesidad” decía.

Lo que deberíamos tener en cuenta para nuestro 'kit de supervivencia'

Desde hace meses, desde Bruselas nos avisan de que hay que preparar un 'kit de supervivencia' con todo lo que sea necesario para 72 horas. Hablan de una radio a pilas (como se ha comprobado, absolutamente necesaria), agua, latas de conserva, mantas y linternas.

Algo que, en principio nos tomábamos a broma, pero se ha evidenciado que realmente es algo que debemos poner en práctica. Por eso, quería explicarnos cómo tenemos que preparar nuestro kit, independientemente de las normas que nos pidan.

Y es que hay mucho que no nos han contado para prepararlo. “Imprescindible es valorar en qué situación estamos. No es lo mismo una zona con posibles riadas que con efectos volcánicos o terremotos. Tienes que valorar a qué riesgos te expones, y hay que valorar lo necesario para la vida” comenzaba explicando.

Fotografía de la Gran Vía sin luz este lunes durante el apagón masivo del sistema eléctrico en Madrid

Por eso, hay cuatro cosas a tener en cuenta antes de prepararnos. “Agua, fuego, refugio y alimentación, te tienes que preguntar si sucediera ese evento, qué necesitaría y qué debería de hacer, y rellenar tu mochila de 72 horas”.

Es lo que él tiene en casa, teniendo en cuenta que vive en Granada y que imparte cursos de supervivencia constantemente.

“Tengo tres hornillos de gas, tuve que prestar uno al vecino, estábamos en familia, cocinando, charlando, con un frontal de luz cada uno en la cabeza y comunicados. Las personas preparadas somos como ángeles que ayudamos al resto de nuestra comunidad, es un bien social” explicaba.

Además, recomienda aprender a potabilizar agua, interpretar mapas y orientarse por las estrellas. Y no solo eso, sino, con tus familiares, tener un plan de actuación en el que, en caso de emergencia, sepas dónde buscarlos.