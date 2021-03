'Una casa de cristal': Así es el compromiso de la Iglesia con la transparencia

No hace falta que destaquemos el lugar que tiene el dinero dentro de nuestra sociedad. Y cuando vienen momentos difíciles -como es el de ahora- somos todavía más consciente de lo importante y delicado que es el tema de la economía. Por eso está a la orden del día la palabra 'transparencia'. Es decir, que no solo tú y yo, si no que también las empresas, expliquen qué hacen con su dinero y para qué sirve. Y la Iglesia, quiere ser ejemplo de ello.

Por eso la Conferencia Episcopal acaba de publicar el libro 'Una casa de cristal', que recoge el camino largo de la transparencia y el buen gobierno en la iglesia. Lo firman Ester Martín, directora de la Oficina de Transparencia de la CEE, y Fernando Giménez Barriocanal, vicesecretario de Asuntos Económicos. Y precisamente de esos 'asuntos' viene a hablar al Espejo de la cadena que preside.

Giménez Barriocanal explica qué nos vamos a encontrar en esta nueva publicación: "El libro demuestra que hay un camino realizado. En ocasiones se nos ha acusado de no ser suficientemente transparentes, pero la Iglesia en estos últimos años ha hecho grandes esfuerzos para amoldarse a las exigencias de la sociedad y mostrar su verdadero rostro".

Hay que ser lo más claros posibles en todo

El vicesecretario define este trabajo con la palabra "claridad" y explica que "la labor de la Iglesia es comunicar, anunciar una Buena Noticia. La transparencia forma parte de su ADN. Tiene que ser capaz de transmitir esta Buena Noticia del Evangelio hasta el confín de la tierra. Y para eso, hay que ser lo más claros posibles en todo: en nuestro hablar, en nuestro decir, en nuestro gastar... y en toda la actividad que desarrolla la Iglesia".

"La Iglesia es celestial pero también es terrena y vive en el mundo", dice el presidente de la Cadena COPE. "Gasta igual que los demás, ingresa, hace cosas... y tiene que contar las cosas al menos igual o mejor que los demás. Tiene que explicar exactamente cuánto dinero recibe, qué es lo que hace, cuál es su misión en este mundo, con cifras, con resultados... Para eso tiene que administrar bien y todo el mundo tiene que saber qué es lo que está haciendo. Hay herramientas concretas a día de hoy y esas son las que tenemos que utilizar".

La Iglesia lleva años trabajando para ser 'claros' en esta materia, y que todo el mundo sepa como administra su labor: "Hay un hito fundamental cuando estuvimos negociando el nuevo sistema de asignación tributaria este de la casilla de la renta, en el cual la iglesia renuncio a tener un mínimo, renuncio que tuviera una partida en los presupuestos generales del estado a cambio de un cambio en ese porcentaje de asignación".

Los pasos que da la Iglesia

"La iglesia se comprometió a informar qué hacía con el dinero y sobre todo a contar que papel tiene en la sociedad. Cada diócesis es autónoma, las asociaciones, cofradías y hermandades tienen autonomía... poder aglutinar en un solo documento todo lo que hace la iglesia, pedirle a cada una de las diócesis que nos cuente que es lo que hace, que se sometiera voluntariamente a un proceso de comunicación de los datos y de supervisión". Y de esta forma nace la Memoria Anual de la Iglesia, donde cada año se da cuenta de todo lo que ha hecho la Iglesia Católica en el ejercicio anterior.

Pero este ha sido solo uno de los pasos que ha dado -a pesar de que quede por andar-: "Paralelamente se puso en marcha la Oficina de transparencia, que como objetivo tiene realizar la memoria, supervisar, animar y asesorar a las diócesis en la elaboración de buenas prácticas de transparencia", cuenta Giménez Barriocanal. "Toda la parte que tiene que ver con rendición de cuentas de las entidades que están sujetas: caritas, manos unidas... La CEE supervisa las cuentas y se da por enterado de las mismas para una mayor transparencia. Para que la gente tenga la tranquilidad de cuando estamos aportando dinero en una parroquia sepamos que ese dinero sirve para hacer el bien".