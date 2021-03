Las diez claves que ha ofrecido Barriocanal para entender el libro sobre la transparencia de la Iglesia

La Editorial EDICE ha presentado este martes en la sede de la Conferencia Episcopal Española el libro 'Una casa de cristal. El camino de la transparencia y el buen gobierno en la Iglesia', cuya autoría corresponden al vicesecretario para Asuntos Económicos del organismo episcopal, Fernando Giménez Barriocanal, y su directora de la oficina de transparencia, Ester Martín. Durante la publicación, los autores recorren los avances en materia de transparencia realizados por la Iglesia en los últimos años por parte de la CEE, las setenta diócesis y parroquias.

El vicesecretario para Asuntos Económicos de la CEE, Fernando Giménez Barriocanal, ha remarcado que una sociedad como la actual “exige estar informado sobre organizaciones sociales que operan en nuestro pais”.

A juicio de Barriocanal, la transparencia es un pilar básico y la Iglesia no puede ser ajeno a ello:“Si la Iglesia no es transparente, no será nada. Forma parte de su razón de ser, que es la comunicación de una buena noticia. El libro recopila datos de los pasos de la CEE y las diócesis españolas en materia de transparencia y de buen gobierno. Es un libro complejo por su carácter multidisciplinar”, subraya.

Fernando Giménez Barriocanal ha querido durante la presentación del libro editado por EDICE ofrecer un argumentario con diez puntos para invitarnos a leer y reflexionar sobre este extenso trabajo.

1) Conocer qué significa la transparencia en la Iglesia y las dificultades para implantarlas: “Cuáles son los problemas con los que te puedes encontrar, por ejemplo si un párroco no quiere presentar sus cuentas. Pues eso lo explicamos en el libro”, precisa el autor.

2) Conocer la estructura de la Iglesia y sus relaciones de dependencia: “La CEE no manda en nadie, las diócesis son autónomas, y es importante conocer cual es el régimen de dependencia y rendición de cuentas”.

3) Conocer los 16 puntos que componen nel plan de transparencia y que se desarrollan en el libro.

4) Conocer la génesis de la oficina de transparencia, sus funciones, sus portales, los esfuerzos de las diócesis por mejorar en los rankings de transparencia, la vigilancia de las fundaciones....

5) Conocer cómo nació la memoria, cómo se verifica y se hace. Lo que supone para las diócesis que sean auditadas sus cuentas por alguien de fuera y “que diga lo hacemos bien o mal”.

6) Conocer el papel de la contabilidad de la Iglesia, si se hace bien o mal, cuándo se hace mal, las dificultades de la contabilidad... “¿Saben cómo se valora la catedral de Burgos que va a cumplir 800 años? No hay un mercado de catedrales a la venta, pero contablemente plantea un reto de lo que es la Iglesia, y se dan soluciones en el libro”, ha precisado Barriocanal.

7) Para conocer cómo se rinden cuentas en la Iglesia, quien es el responsable, cómo hacerlo en las diócesis y en las parroquias, las dificultades, a qué deben responder.

8) Conocer las prácticas de buena gestión, cómo avanzar por ejemplo en cuestiones como la prevención de blanqueos de capitales y hacer una buena gestión sobre ello.

9) Para conocer las nuevas tecnologías que pone la Iglesia a disposición en favor de la transparencia. “Disponemos en más de 40 diócesis de herramientas para ello, o el portal Dono a mi Iglesia”.

10) El libro habla de futuro de la transparencia y el camino que aún queda por recorrer.