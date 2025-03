Enfermera Saturada desmonta, con un solo dato, la propuesta de sustituir el prospecto de los medicamentos por un código QR: "El 55%"

La Unión Europea pretende eliminar los prospectos de papel de los medicamentos y sustituirlos por un código QR. La iniciativa busca reducir el consumo de papel y facilitar el acceso a la información actualizada sobre los fármacos. Esta propuesta, si sale adelante, se va a llevar a cabo de aquí a los próximos cinco años, pero aún así hay muchas personas mayores que no saben utilizar el QR. En España, el 78% de los pacientes prefieren el prospecto en papel y el 88% de quienes adquieren una medicación sin receta lo leen, hacen uso de este prospecto en papel. Es algo que también está generando preocupación entre los profesionales del sector de la salud.

'enfermera saturada' desmonta la propuesta

Héctor Castiñeira, enfermero y divulgador de salud a través de su perfil en redes sociales, 'Enfermera saturada', califica esta iniciativa de “sinsentido” y, añade, que “la propia Comisión Europea tiene un informe que hicieron ellos mismos, los propios que toman esa decisión, tienen un informe del mes de julio del año 2024, en el que reconocen que solamente el 55% de la población europea tiene competencias digitales básicas”. Con estos datos sobre la mesa, más de la mitad de la población europea no tendría las competencias digitales básicas para poder leer un QR, “pero a pesar de eso deciden retirar el papel para obligar a leer ese QR. Y es que además mucha gente mayor, incluso ni siquiera tiene un móvil adaptado para poder leer QR o gente joven que no le apetece, no le da la gana o su teléfono móvil no tiene ese acceso a internet, me estás obligando a tenerlo cuando mucha gente o no lo tiene o no le apetece tenerlo”. Esta medida aumentaría la brecha digital ya existente entre los mayores porque se ven obligados a realizar muchos trámites a través del internet y se quedan fuera, “se quedan apartados y sería otra cosa más para dejarlos todavía más apartados”.

El anuncio de esta propuesta ha evidenciado la posición de los profesionales sanitarios y de la población que se han posicionado mayoritariamente en contra: “La gente no quiere y los profesionales también lo vemos un peligro. Entonces, de momento, parece que se lo van a pensar, pero no hay nada confirmado todavía, si sigue o si no sigue, esperemos que reine el sentido común y estas normas que vienen de Europa a veces no se entienden. Hay que cuidar el medio ambiente, pero a lo mejor no exactamente justo con los medicamentos, que esto no es como quien se compra un microondas y no le vienen las instrucciones para utilizarlo, estamos hablando de un medicamento”.

¿El código QR sirve para tener recetas más actualizadas?

Para Héctor, los argumentos que dan, asegurando que con este cambio los prospectos de los medicamentos estarán más actualizados, es casi cómico: “Me hace mucha gracia porque lo de alegar que no está actualizado, el medicamento es algo que tiene fecha de caducidad y que periódicamente, si no se vende, se retira y se cambia por otro que esté recién salido de fábrica. Los prospectos de los medicamentos no es algo que se renueve cada año ni cada seis meses, es algo que si es cierto que periódicamente se buscan nuevos efectos secundarios, esas fichas se actualizan, pero se actualizan cada tres, cuatro o cinco años, o sea, no es algo que estés actualizando cada seis meses porque no es algo que continuamente se esté cambiando. No tiene mucho sentido teniendo en cuenta que ese producto va a rotar en la farmacia y continuamente se van a estar moviendo esas cajas de medicamentos”.