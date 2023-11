La Inteligencia Artificial ha irrumpido en nuestra vida cotidiana rápidamente para quedarse por mucho tiempo, y es que la OCDE ha revelado que en los próximos cinco años casi todos los empleos requerirán conocimientos sobre Inteligencia Artificial. Un requisito esencial que se unirá a otros, como el conocimiento y habilidad con los ordenadores. Pero, ¿qué pasará con los puestos laborales una vez se haya introducido por completo la Inteligencia Artificial? ¿Podrán ser sustituidas las personas? Para resolver estas y muchas otras dudas, Trece Al Día ha entrevistado a José Luis Calvo, director de Inteligencia Artificial de Diverger.

Tan solo hace un año que ChatGPT se popularizó, sobre todo entre los más jóvenes, gracias a su facilidad para manejar y entender el lenguaje. Sin embargo, y a pesar de su corta edad, "está avanzando muy rápido y la previsión es que no se frene este ritmo", ha afirmado José Luis Calvo, quien también ha destacado que "la Inteligencia Artificial (en la que se basa ChatGPT) lo que hace es automatizar cosas que hacemos las personas, para las que necesitamos pensar". No obstante, José Luis Calvo ha revelado las tres capacidades del ser humano que la Inteligencia Artificial parece no poder sustituir, una de ellas es el trato humano, también la capacidad de adaptación a los cambios, y por último el sentido crítico, cualidad primordial para la resolución de los problemas. Por esta razón, José Luis Calvo opina que "si nuestro trabajo lo dirigimos a este tipo de actividades, va a estar más protegido".

Aunque los trabajos que giren alrededor del lenguaje, habilidad que maneja ChatGPT a la perfección, serán los más afectados por la irrupción de la Inteligencia Artificial en el mundo laboral. Todo esto llevará a las empresas a necesitar, cada vez que con más frecuencia, a expertos de Inteligencia Artificial, principalmente en el desempeño de actividades profesionales y también en aspectos relacionados con la comunicación. Esto quiere decir que la Inteligencia Artificial cobrará, en un máximo de cinco años, una importancia en la vida diaria impensable hasta ahora, pero lo que parece que no podrá sustituir por el momento es al ser humano.