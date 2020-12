La directora de una residencia de mayores explica en TRECE cómo han vivido la vacunación contra la covid

Carmela Mañas, directora médica de la residencia de mayores 'Los Nogales' de Madrid, explica en 'TRECE Al Día' cómo ha sido la vacunación contra el covid de los residentes. La médica expone que “ha sido un día de júbilo y alegría para los residentes y para los trabadores” y justifica que “la vacunación la estábamos esperando para ser el principio del fin de esta pandemia que todos queremos olvidar y que ha afectado de forma tan severa a las instituciones de personas mayores y de personas con discapacidad".

En el segundo día de vacunación de nuestro país, la Residencia Los Nogales de Madrid ha podido vacunar a 100 residentes, y su directora afirma que “ha sido una jornada con total y absoluta normalidad, las vacunas han llegado a las 9 menos cuarto de la mañana, y han llegado en óptimas condiciones, entre 2 y 8 grados de temperatura, gracias a Dios no hemos tenido ningún efecto secundario ni alérgico, hemos conseguido vacunar a 100 residentes y actualmente todos ellos están bien".

La médica explica que las residencias de la Comunidad de Madrid han sido divididas en dos grandes grupos: “aquellas que son mentalizadas y tiene enfermería, como es el grupo Los Nogales, tenemos equipos de vacunación que dependen de nosotros mismos, dependen de las residencias. Mientras que hay otro grupo de residencias más pequeñas que no están mentalizadas y que el equipo de vacunación depende de Atención Primaria”. La directora señala que “en este grupo nos dejan elegir a nosotros a cuál de nuestras residencias van a llegar las dosis y que cantidad de dosis, con ciertos límites, va a llegar a cada residencia. Nosotros elegimos residencias grandes donde todavía hay un grupo muy elevado de residentes que no han pasado la enfermedad”. Y afirma que “tenemos previsto que en 3 semanas tengamos vacunados de la primera dosis a todos los residentes y trabajadores de nuestro establecimiento”.

Una vez vacunados los residentes, la directora médica de la Residencia Los Nogales manifiesta que el problema es que “la inmunización se consigue 7 días después de haber recibido la segunda dosis de la vacuna, por lo que todavía tenemos que hacer todas las medidas de prevención, de distancia, de seguridad, de higiene, uso de mascarilla… para no poder contagiarnos”. Y opina que “creo que los residentes están muy contentos en general y los familiares también, tenemos una gran ilusión en poder llegar a una normalidad, los familiares están viendo muy restringidamente a los residentes, y a nivel emocional les afecta bastante”.

La vacuna no es obligatoria, y la médica expone en TRECE que “todos los residentes vacunados han sido voluntarios y con consentimiento previo, y si ellos no pueden porque no tengan capacidad para entender de qué estamos hablando, entonces es el representante el que tiene que firmar el consentimiento informado”.