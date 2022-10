El bonito recuerdo de Manuel Campo Vidal y Mariló Montero a Jesús Quintero: "Quiso volver a la televisión"

Jesús Quintero se convirtió en una leyenda de la radio, con el popular programa nocturno de ‘El loco de la colina’, y posteriormente de la televisión con sus espacios de entrevistas como ‘El perro verde’ y ‘Ratones coloraos’, protagonizados muchos de ellos por personajes marginales. Este lunes fallecía a los 82 años, tras sufrir afecciones respiratorias y problemas cardíacos.

La capilla ardiente del periodista se instalará esta tarde en su localidad natal de San Juan del Puerto (Huelva) y permanecerá abierta de 19 h a 22 h.

El recuerdo de Manuel Campo Vidal

“Se va una persona muy singular. Jesús era un gran periodista, pero, además, tenía un ingenio muy especial”, recuerda Manuel Campo Vidal a su compañero de profesión. “Fue el gran creador del silencio, incorporándolo como algo muy explícito en la conversación. Tenía una fina intuición de donde estaban aquellos personajes de primer nivel y siempre elegía a los que eran muy buenos entrevistados. También era un emprendedor importante, tenía un teatro en el centro de Sevilla donde hice algunos programas. También nos llevó a las cárceles, donde nadie sabía lo que pasaba allí. Una persona con una intuición y una inteligencia muy especial”.

Manuel considera que Jesús Quintero fue uno de esos comunicadores unidos e inimitables:“Creó escuela, pero era muy difícil de imitar. Su estilo era tan personal y profundo que es muy difícil mantener esos silencios ahora en televisión y es un arte que no todo el mundo puede conseguir, aunque se entrene”.

Además, destaca alguna anécdota que describe diferentes facetas de su personalidad: “Cuando era director de Antena 3, iba a anunciar su presencia en el programa y me dijo que no estaba seguro de que hacerlo y le dije que había un contrato firmado y al final comprendí que me estaba vacilando, pero te hace pasar al principio un mal rato”, relata con cariño.

La admiración de Mariló Montero

Mariló Montero ha atendido la llamada de TRECE para recordar a Jesús Quintero no sin antes dar el pésame a la familia y a toda la profesión: “Ha pasado a la lista de los maestros de los que hemos aprendido a hacer un medio de comunicación que no existía y que tratamos de que sobreviva. Jesús quiso volver a la televisión, con su modo, pero ya no le dejaban porque no hay paciencia para respetar los tiempos de Jesús Quintero”.

Una de las curiosidades que unen a Jesús y Mariló es que sus hijos comparten cumpleaños, ya que dio a luz en el mismo hospital y a la vez que la mujer del periodista: “Es una anécdota muy bonita que compartimos. Los padres esperaban en la puerta del hospital y las madres embarazadas entrabamos casi a la vez al paritorio. Fue un vínculo muy bonito”.

Para terminar, al igual que Manuel Campo Vidal, destaca otra anécdota con cariño: “Tuve un instituto de comunicación audiovisual que era un lugar donde traíamos a ilustres y Jesús, cuando lo llamé, le digo que me gustaría que viniera a dar una charla y me dijo “yo no voy a ir, no creo en esto” y le dije que nosotros sí creíamos en él. Al tiempo me llamo y dio la clase y creo que en ese momento supo la importancia de transmitir a estudiantes los conocimientos porque el medio de comunicación es un trasmisor de emociones y él las tenía muy elevadas”.