El arquero de los JJ. OO. de Barcelona 92 desvela en TRECE curiosidades de aquel tiro 30 años después

Cuando a las 22.40 horas del 25 de julio de 1992, hoy hace 30 años, la flecha del arquero Antonio Rebollo encendió el pebetero olímpico de Barcelona, quedaron inaugurados no solo los denominados mejores JJ. OO. de la historia, sino también el salto de Barcelona hacia su conversión en una ciudad global.

Antonio Rebollo ha estado en TRECE para recordar aquella noche: “Estaba esperando a efectuar ese famoso tiro que, después de 30 años, se sigue hablando de ello”. Antonio ha recordado algunas de las curiosidades de aquel momento, como que fue elegido para efectuar el tiro pocas horas antes de hacerlo: “La posibilidad de que fuera yo era grande, pero éramos dos arqueros y estábamos a la espera de que comunicaran definitivamente cuál de los dos sería. Yo tenía más posibilidades por el tiempo de entrenamiento, los aciertos… Un par de horas antes me comunicaron que iba yo a hacer el tiro”.

“Para ese tiro me debí de preparar los 30 años que tenía de arquero porque jamás piensas que vas a ser elegido para algo tan importante para la inauguración de unas olimpiadas, pero sí, hubo una preparación de un año aproximadamente”, explica Antonio.

¿Llegó a entrar la flecha en el pebetero?: “Es algo que está clarificado con pelos y señales. Esa flecha era una puesta en escena. Al igual que todo el mundo, yo me preguntaba por qué no se hace el tiro para que la flecha entre en el pebetero y al final conseguí que me dejaran hacer un tiro y al segundo tiro entró y organicé la de san quintín allí, tuvieron que reparar las tuberías… y al final me convencieron de que el que pasara la fecha por el gas tenía su por qué”.

Antonio también ha aclarado qué fue de aquel arco con el que realizó el tiro: “Anda rondando por la casa después de darle unas cuantas palizas en el campo utilizado para las artes de la caza”

Barcelona se convirtió en ese momento en la capital global y deportiva del mundo y con una ceremonia inaugural innovadora para los estándares de la época, puso en escena su ambición de ciudad abierta y cosmopolita como antesala de la ciudad globalizada en la que devino en los primeros compases del siglo XXI. ¿Qué supusieron los JJ. OO. del 92?: “Fue un cambio radical. Se cambió lo que es Barcelona, Cataluña, el olimpismo dejó de ser deficitario, fueron las olimpiadas de la integración… con los años todo sabemos cómo ha cambiado la estructura de la ciudad”.

Para terminar, Antonio Rebollo ha confesado haberse quedado con las ganas de conocer a Felipe VI, pero explica qué fue lo que recibió como obsequio por su parte: “Me quedé con esa espina. No pude ir donde estaban las autoridades, pero, a posteriori, el príncipe nos hizo entrega de una peseta conmemorativa que es lo que dicen que cobramos, una peseta”.