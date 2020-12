Analistas políticos valoran en 'TRECE Al Día' el balance que hace Pedro Sánchez de su gestión en el año 2020

Nacho Corredor, socio-director de BeBartlet, y Enrique Cocero, consultor político, analizan en 'TRECE Al Día' el balance político del año 2020 que ha hecho el presidente del Gobierno Pedro Sánchez.

El director de BeBartlet expone que “hay que tener en cuenta el año que ha sido, no olvidemos que hace menos de 12 meses que el gobierno que Sánchez preside se puso en marcha y había muchas incógnitas sobre la estabilidad que tendría el Gobierno”. Y defiende que lo cierto es que el Gobierno en este último trimestre “ha logrado aprobar la principal medida que en un año tiene que aprobar un Gobierno, que son los presupuestos del Estado y lo ha hecho con casi 200 diputados, ha aprobado algunas de las medidas que estaban en su programa como la ley de educación o la ley de eutanasia, y acabar así el año para un Gobierno que no las tenía todas consigo, para el que lo lidera debe ser motivo de satisfacción”.

Por otro lado, el consultor político Enrique Cocero manifiesta que “todo lo que han tenido en mente para desarrollar este año les ha salido relativamente bien, sí que es verdad que han tenido bastante buen manejo de las reacciones de los contrarios, es decir, han estado tirando pelotas a VOX para que VOX las recogiera y el Partido Popular se viera descolocado porque esos lanzamientos no iban a ellos como líderes de la oposición”. Además, el consultor político menciona la moción de censura planteada por VOX y defiende que era “una moción de censura que fue más reivindicativa que propositiva, lo cual le permitió muchísima descarga de peso al propio presidente del Gobierno porque parecía que era más una moción de censura contra el Partido Popular que contra el propio Gobierno, con lo cual, en el sentido de enfrentamiento político, les ha ido bastante bien”. Sin embargo, opina que “todo el tema de la pandemia merece un capítulo aparte”.

Respecto al discurso del Rey Felipe VI en Nochebuena, el director de BeBartlet cree que “la monarquía ha copado mucho protagonismo este año, y lo hizo a partir del momento que el Rey Felipe VI en pleno confinamiento lanzó un comunicado renunciando a la herencia de su padre y quitándole la asignación que le correspondía como miembro de la Casa Real, luego el propio Rey emérito se va de España y hace unas semanas sigue generando noticias como consecuencia de esa intención de regularizar un dinero de origen desconocido”. Sobre el discurso, el politólogo opina que “en este contexto había muchas miradas puestas en el discurso de Navidad de Felipe VI, pero lo que está claro es que tenemos gente malgastando energía pensando que la situación actual puede provocar un cambio de régimen, creo que es un malgasto de energía estéril, no hay suficiente apoyo a la alternativa de una monarquía en España, pero aquellos que piensan que cerrando los ojos la polémica pasará y la institución seguirá como si nada, también se equivocan”. Y concluye señalando que “probablemente el presidente del Gobierno apunta en la dirección de cómo hacer que la monarquía vuelva a ser respetada por el conjunto de la población con más control y más transparencia”.

Por su parte, el consultor político opina en TRECE que “lo que ha dicho hoy el presidente de Gobierno respecto al Rey y a la estructura de la monarquía es básicamente la portada de un libro” y justifica que “se quiere hacer una ley que abarque obligaciones y responsabilidades de lo que sería la monarquía, es una intención tan válida como cualquier otra, si es que es verdad que en lo que afectaba a la monarquía ha habido laxitud, pero ha habido alguna vía de escape que no ha sido utilizada de la mejor manera. Yo no soy favorable a que se sobre legisle y se sobre regule, pero lo que ha dicho hoy el presidente es una proposición que ya veremos cómo se va desarrollando”.

Y ante las declaraciones de Pedro Sánchez en las que expone que el Gobierno de coalición sale más reforzado tras este año, el socio de BeBartlet declara que “la prueba de estrés que ha pasado el Gobierno este año ha sido evidente, y un contexto como ese lo intuitivo hubiera sido que le Gobierno hubiera usado algún tipo de desgaste, hoy no hay ningún elemento que indique que el Gobierno ha acusado desgaste, en marzo pensábamos que el Gobierno se iba de madre y sin embargo, ha acabado el trimestre aprobando algunas medidas con un amplio apoyo”.

Y el consultor político manifiesta que el Gobierno “sale reforzado y lo hace por el diálogo interno que se produce dentro del Gobierno” y afirma que “estamos viendo continuamente tensiones entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez, pero creo que es más tensión de Iglesias con Podemos, con ministros propios del PSOE o destinados por el PSOE, intentando establecer su liderazgo, y eso les hace llevar una dialéctica dentro del Gobierno que realmente eclipsa toda otra dialéctica que se pueda producir fuera del propio Gobierno. A fin de cuentas, esa discusión hace plantear que tanto la proposición como la alternativa estén dentro del Gobierno, y eso les favorece porque atrae muchísima atención”.