Pérez: "La curva está en pico, y no es la del Tourmalet"

Vídeo

Hoy hemos tenido en España 628 casos de coronavirus, 628 contagios. Si miramos los últimos 4 días, la curva está en pico, que no puede ser el Tourmalet es realmente preocupante, el 60% de todos esos contagios se está dando ahora en los puntos en Cataluña y en Aragón donde la realidad es que el virus está descontrolado.

La mayor parte de los nuevos contagios se desconoce cuál es su procedencia, esa frase tan temida del contagio en comunidad, del contagio comunitario, son insisto 628 casos en 24 horas y las comunidades autónomas de Cataluña y de Aragón no pueden ir más allá de lo que están haciendo, recomendar, recomendar que nos quedemos en casa.

Algo que no suena, fijaros la comparación fijaros, el contraste 628 casos en España el 60% en estas dos autonomías en China han tenido un brote, aunque han confinado a cuatro millones de personas, el brote en China es de 17contagios, seguramente China es un país en el que no debemos comparar. No sé, muchas cosas seguramente hay un enorme camino intermedio entre eso que han hecho los chinos 17 casos cuatro millones de personas confinadas y lo que está pasando en España pero desde luego lo que no se puede hacer es quedarse quieto porque el virus no se está ganando terreno y eso es lo preocupante.