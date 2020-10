Pérez: "Basta ya de hacer política, mala política, política con minúsculas, hasta cuando hay vidas en juego"

Vídeo

La aplicación del estado de alarma en Madrid ha sido la noticia de este viernes. Esta es la opinión al respecto del presentador de 'TRECE al día', José Luis Pérez:

"Es realmente difícil de justificar un estado de alarma sólo para la Comunidad de Madrid, como el que ha decretado el Gobierno. Al menos, es difícil justificarlo con los argumentos que aporta el Gobierno. Es verdad que la cifra de contagios en Madrid es peligrosamente alta, todavía es peligrosamente alta. Pero no es cierto lo que ha dicho el ministro de Sanidad, eso de que Madrid no está haciendo nada. Tomó sus medidas (por cierto, avaladas por la justicia, no como las del Ministerio de Sanidad), y se estaban notando. En la curva de contagios y también en la presión que se sufre en los hospitales.

Esas dos curvas iban a la baja. Si el otro motivo por el que se toma esa medida, ese estado de alarma, es para evitar la movilidad de los madrileños, la mejor respuesta al Ministerio se la da otro presidente. No la de Madrid: el de Cantabria. Que, por cierto, es aliado del Partido Socialista.

Lo que ha dicho Revilla es que no es cuestión de señalar a nadie en concreto, porque el problema del coronavirus lo tenemos todos. Lo que contagia es la movilidad, no la procedencia. Y efectivamente, hay otras autonomías que se pueden mover libremente y que, por desgracia, también tienen niveles muy altos en el número de contagios.

Unos contagios que están creciendo de manera muy preocupante en otras autonomías. Por ejemplo, en Cataluña. ¿También el Gobierno tomará, si llega el caso, la decisión de un estado de alarma en Cataluña? Está por ver. Basta ya de hacer política, mala política, política con minúsculas, hasta cuando hay vidas en juego".