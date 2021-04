José Luis Pérez, sobre el fin del estado de alarma: "Las CCAA se van a quedar sin ese paraguas"

Vídeo

No hay explicación posible. De verdad que no la hay. Aquí si que no hay cuestión de ideología. Hay prácticamente unanimidad en que nadie entiende la cerrazón del Gobierno en no hacer nada desde el momento en el que decaiga el estado de alarma.

Comunidades gobernadas por el PSOE piden un mes más porque las autonomías no pueden decretar un toque de queda sin el estado de alarma. Lo están diciendo los jueces, los magistrados, los catedráticos. Va a ser un lío jurídico. Las comunidades se van a quedar sin ese paraguas y es lo importante. Sánchez ha desaparecido. Es importante, hay un clamor. Algo hay que hacer.

No podemos quedarnos en ese desbarajuste. En algo que nos va literalmente la vida.

Casado: Sánchez rechaza un plan B al estado de alarma porque lo pide el PP

El líder del PP, Pablo Casado, asegura que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se niega a aprobar un marco jurídico alternativo ante el fin del estado de alarma porque lo pide el PP, un "disparate" a juicio del jefe de la oposición, que pide seriedad y responsabilidad.

Casado ha visitado el Parque Científico de Madrid, donde ha reclamado una normativa de pandemias porque "no tiene sentido" que "ante cualquier repunte en una comunidad autónoma" el Pleno del Congreso deba aprobar el estado de alarma "para una limitación de movilidad que puede ser puntual, en un barrio o en un municipio".

El líder del PP rechaza así que la salida al estado de alarma que finaliza el próximo 9 de mayo sea un estado de alarma a la carta para cada autonomía.

Considera el presidente de los 'populares' que a Sánchez no le "apetece" aprobar un marco jurídico alternativo como reclama el Consejo de Estado porque lo pide el PP.