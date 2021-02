José Luis Pérez: "Iglesias quiere instaurar un régimen. Ese sucedáneo de democracia que controla a los jueces"

Vídeo

La ministra portavoz ha querido minimizar hoy las palabras de su vicepresidente, de Pablo Iglesias y su desprecio a la democracia española. Ya sabéis aquello que dijo de que nuestro país no es una democracia plena.

Montero decía que no es para tanto porque estamos en campaña. Pues mire, no. No es solo por la campaña. En el fondo lo que dice Iglesias hoy es lo que decía antes de que el PSOE pactara con él. Lo que trasluce en las palabras de Iglesias diciendo que aquí tenemos presos políticos es el régimen que él quiere instaurar. Ese sucedáneo de democracia que vigila a los jueces.

Vista la respuesta de Montero, todo eso con el consentimiento del partido mayoritario del Gobierno de coalición.

Montero enmarca la crítica de Iglesias a la democracia en la campaña del 14F

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha defendido que España es una democracia plena frente a las declaraciones del vicepresidente Pablo Iglesias poniéndolo en duda, palabras que ha enmarcado en la campaña electoral catalana porque si no, ha dicho, no se comprenderían.

Montero, en la conferencia de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, ha salido así al paso de las manifestaciones de Iglesias en las que afirmó que no existe una situación de plena normalidad política y democrática en España cuando hay líderes en prisión o fuera de España.

Al preguntarle si el vicepresidente segundo y líder de Unidas Podemos había dado explicaciones o se las habían pedido por esas palabras durante la reunión del Consejo, la ministra ha asegurado que no había hablado en toda la reunión, ni sobre este asunto ni sobre cualquier otro.