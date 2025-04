Solidarios por un bien común, 5 de abril de 2025

La educación no solo transforma mentes, también forma corazones. En el capítulo de hoy nos trasladamos a la Escuela Comarcal Arzobispo Morcillo, un centro donde la formación académica y los valores humanos se unen para crear una experiencia educativa única. A esta escuela llegan alumnos que no encuentran su lugar en el sistema educativo tradicional. Aquí se pone el foco en las personas y en su potencial, ofreciendo una alternativa educativa basada en el aprendizaje práctico y en valores esenciales como el respeto, la solidaridad y la responsabilidad. No solo forman a futuros profesionales con habilidades técnicas, sino que también inspiran a sus alumnos a convertirse en agentes de cambio en su entorno. Aquí cada estudiante encuentra un espacio donde ser valorado, crecer y aprender que el esfuerzo y la empatía son las claves para construir un futuro mejor. Vamos a descubrir cómo la formación profesional puede marcar la diferencia en la vida de muchos jóvenes, gracias a un modelo educativo que transforma desafíos en oportunidades y apuesta por un aprendizaje que conecta con la realidad.