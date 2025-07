Un experto inmobiliario desgrana las claves del Registro Único impulsado por Vivienda: ¿cómo funciona?

¿Qué es el Registro Único del Ministerio de Vivienda? Se trata de un sistema obligatorio para viviendas destinadas a alquiler turístico o de temporada.

Este registro, cuya gestión se realiza a través de la Ventanilla Única Digital, asigna un número de identificación único a cada propiedad, sin el cual no se puede anunciar en plataformas digitales. Su objetivo es regularizar y controlar los alojamientos turísticos.

Son muchos que lo que dicen que, pese al haber hecho el trámite, no les llega el código que verifica el registro. Se trata de una medida que, según el Ejecutivo, pretende vigilar que no se produzcan estafas vacacionales. Analizamos la iniciativa en 'Herrera en COPE' con Sergio Nasarre, catedrático de Derecho Civil y fundador de la Cátedra UNESCO de Vivienda.

"SE PRETENDE COPAR LA RENTA Y LAS DURACIONES MÍNIMAS"

"Es una especie de sustituto de lo que pretenden hacer determinados partidos políticos. Extender la regulación de los alquileres vacacionales. Se pretende copar la renta, duraciones mínimas", explica.

ESCUCHA AQUÍ LA ENTREVISTA COMPLETA Sergio Nasarre, catedrático de Derecho Civil y fundador de la Cátedra UNESCO de Vivienda La entrevista de las 9H con Herrera Escuchar

De momento, el Ejecutivo ha decidido ejecutar ese Registro Único. Por lo tanto, en principio (e insiste en esa idea)"quieren hacer otra cosa que es extender las protecciones de la ley de vivienda de 2023. Se han quedado con este número que llevan Registro de la Propiedad".

Esto es un sistema "de control para apaciguar esas aguas de las peticiones de partidos. No puede haber nada ilegal en el hecho de que un propietario quiera alquilar su vivienda a quien considere. Tanto residencial, turístico, etc". No obstante, el TSJUE, en septiembre de 2020, en una sentencia muy conocida "decidió que el alquiler turístico no era una simple facultad de la propiedad privada y se podría controlar por alcaldes, gobiernos... y de ahí se acogió enseguida el gobierno vasco, catalán".

Descubre más detalles del Registro Único de Vivienda que aporta el experto en el audio adjunto.