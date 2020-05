Quédate en casa, TRECE te acompaña, El Lado bueno de las cosas

Este martes ofrecemos una edición especial de "El lado bueno de las cosas" dedicada a la COVID- 19. Hablamos con Carmen, enfermera de la UVI del Hospital Gregorio Marañón. "Hago el mismo trabajo, la única diferencia es que ahora todos los pacientes tienen el mismo diagnósticos". Emocionalmente apunta que "ya lo hemos normalizado. Hablo a los pacientes aunque estén sedados porque es una forma de humanizarme y de acercarme al paciente. Cuando se despiertan y te responden es una unión que es lo que me da la vida". "Cuando llego a casa, me meto en la ducha y lloro, es mi momento de liberación, también rezo y doy gracias o porque ha salido todo bien, o por las familias. Una de las cosas que más echo de menos es un abrazo. Hace quince días que no abrazo ni a mi marido, a mi hijo o a mi madre que tiene cáncer y siempre me pongo mascarilla para estar con ella. Hubo un chico joven que se despertó y nos dijo que echaba mucho de menos a su madre, mi compañera hizo una videollamada, y fue muy emocionante para la madre y para él. Lo peor es que no pueden estar acompañados de la familia. Intentamos suplir esa carencia. En el momento de los aplausos, salgo a la terraza y me siento muy afortunada porque un poco es por mí". Sobre si se puede sacar un lado bueno, "ha nivel profesional, nos ha unido muchísimo, somos una familia. Ahora tengo mi familia en mi casa y mi familia profesional, y luego gente que nos ha llamado con muchas ganas de ayudar. Eso es lo bueno que saco, que siempre hay gente dispuesta a darlo todo sin pedir nada a cambio. Esto que ha pasado al mundo entero, me ha ayudado a conocerme mejor, a valorar la vida mucho más, lo que es relacionarte, dar un paseo por el campo". Junto a Carmen, hablamos con sus hijos, Raquel (25) Dani (24) y Juan (18). "Es raro, nosotros tenemos clases, mi padre teletrabaja, al principio me costó un poco de más adaptarme. Hicimos un cuadro con las tareas y cada uno tiene sus responsabilidades". Javier es el marido de Carmen y explica que "