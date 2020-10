Francisco Mercado, periodista, analiza en 'La Lupa de la mañana '' cuales han sido los errores cometidos en la segunda ola de coronavirus. El periodista defiende que: "Es difícil evaluarlo porque se mezclan situaciones distintas. Por un lado parece un Gobierno torpe, negligente, desinformado, pero por otro lado tiene un lenguaje oculto."

Francisco Mercado refleja su discrepancia señalando que: "El 20 de febrero, cuando está diciendo que el virus no va a llegar a España y si llega serán un par de casos, en secreto está anunciando a los servicios sanitarios autonómicos que va a elaborar un protocolo para enterrar a fallecidos por coronavirus. ¿Si crees que va a ver un par de casos, por qué estás previendo que va a hacer falta un protocolo de cadáveres?".

Respecto a las medidas tomadas por el Gobierno en la segunda ola frente a la COVID-19, el periodista defiende que no se deberían hacer reuniones masivas bajo ninguna circunstancia. Francisco Mercado expone que "en cualquier escenario, debieron prohibir los actos masivos. El Gobierno no lo hace, pero la OMS lleva diciendo desde el 30 de enero que no se deben hacer actos masivos".

"La OMS lleva diciendo desde el 30 de enero que no se deben hacer actos masivos"

En cuanto a la actuación del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, el periodista Francisco Mercado opina que: "Fernando Simón es un científico a sueldo del Gobierno. Sin cuestionar su valía profesional, el gran problema de Fernando Simón es que no es independiente, no es la OMS o la UE, es alguien que está al servicio del Gobierno y por tanto al servicio de la política de comunicación del Gobierno, cuando Simón cambia las estadísticas, está haciendo un acto de propaganda".

Comparando nuestra situación con el resto de países del mundo sufriendo la pandemia, el periodista declara que: "De pronto China tiene sólo 12 casos y hace 9 millones de test, y aquí no hacen millones de test ni aunque haya 120.000 enfermos, esa es la diferencia, eso es lo que hace que China o Corea sean exitosas".