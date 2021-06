¿Es legal el confinamiento de los menores afectados por el ‘macrobrote’ de Mallorca?

En Mallorca, decenas de estudiantes que se encuentran de viaje de fin de curso, han sido afectado por le gran brote que afecta a casi mil personas de forma directa en toda España. Algunos estaban allí, en las fiestas que se realizaban sin mascarilla, pero otros se lo han encontrado al llegar. Hay, al menos, 268 jóvenes aislados desde el pasado viernes, 78 de ellos, que han tenido relación directa o indirecta con el brote, han sido trasladados a un hotel Covid. Entre estos últimos, 33 de ellos han dado positivos y 9 han tenido que ser hospitalizados porque presentaban síntomas. Todavía quedan unos 190 jóvenes que siguen en sus hoteles esperando autorización paterna para ser trasladado a el hotel Covid donde se les realizará la PCR. Muchos de ellos son menores y se les considera contacto estrecho por haber asistido a las mismas actividades que otros jóvenes que han dado positivo como, por ejemplo, un concierto en la Plaza de Toros de Palma.

La consejera de Salud de Baleares, Patricia Gómez, se pronunciaba al respecto: “Los que tenemos forman parte de grupos de diferentes hoteles y, da la casualidad que, de cada uno de estos grupos hay bastantes positivos que indican que todos los compañeros son contactos estrechos, por lo tanto, estas personas se tienen que quedar a hacer la cuarentena. No hemos impedido, ni podemos impedir, la libre circulación de ciudadanos, españoles o extranjeros, a lo largo y ancho de nuestro territorio”. Sin embargo, los padres de estos menores denuncian que “están siendo secuestrados” asegurando que, a muchos padres no se les ha informado y, que a los que sí han llamado les han dicho que no ha habido ningún contacto estrecho pero que, ante esta situación, se está confinando a los menores por precaución.

Rafael Murillo, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad CEU San Pablo, en ‘La Lupa de la Mañana’ de TRECE nos ha aclarado si, confinar a los menores, se puede o no hacer: “Yo creo que sí porque tenemos una legislación que determina que, con el fin de controlar enfermedades transmisibles, las autoridades sanitarias pueden adaptar las medidas oportunas para el control de los enfermos así como las personas que hayan estado en contacto con los mismos y aquellos que consideren necesarias por riesgo de contagio transmisible. Por este motivo, con esta ley tiene capacidad para limitar, que no suspender, derechos fundamentales”. Además, Rafael Murillo destaca que, en este caso, el hecho de que desconozcamos qué puede suceder de no adoptar estas medidas, tiene más sentido adoptar medidas de carácter preventivo.

En el caso de ser menores, como es en esta situación, no se necesita el permiso de los padres, pero sí es necesario informales ya que son las personas que tienen la tutela: “Los padres tienen que estar informados, pero en este caso, lo que prima es la salud pública. Con el conocimiento de los padres y autorización de los jueces no hay ningún problema en limitar estos derechos durante 10 días mientras se hagan las pruebas oportunas”, detalla el profesor.

Son muchos los que se van de vacaciones en las próximas semanas y temes que les pueda ocurrir algo parecido. ¿Si hay un caso de Covid en mi hotel, pueden confinarme? Rafael nos saca de dudas: “Si estamos vacunados, o se nos hace un PCR que da negativo, se cumplen los requisitos y se podrá salir. El problema que existe en este caso es que es gente joven que no han sido vacunados y son población de alto riesgo. Los que tenemos cierta edad tenemos una situación más fácil”.

Algunos padres se estaban planteando denunciar, pero Rafael Murillo considera que estás denuncias tienen pocas posibilidades tienen de salir adelante porque hay un elemento fundamental que es “la salud pública y primaría esto en este sentido”.