Fernando de Haro analiza en TRECE el objetivo de Pablo Iglesias al crear 'el bloque' con Bildu y Esquerra

Fernando de Haro, periodista, analiza en 'La Lupa de la mañana' toda la actualidad política y social de nuestro país. Respecto a los presupuestos del Gobierno, el periodista defiende que: “La lectura política de los Presupuestos es que se consolida lo que Iglesias llama 'el bloque', el frente con Esquerra y con Bildu. Siempre cabe la esperanza de que una vez aprobados los Presupuestos cambie Sánchez de socios, nos gustaría, pero me temo que no va a ser así”.

El periodista opina que este bloque formado en el Gobierno, “aparte de ser independentista, que no es leal a España, está caracterizado por la exclusión”. Y explica que “la obsesión de Iglesias, que ha sido el unidor del bloque que le ha dado una amplia mayoría a Sánchez en estas votaciones, es que el bloque excluya cualquier otra posibilidad, un pacto con Ciudadanos, con el PP o cualquier cambio, porque Iglesias tiene que garantizarse, no sólo que haya una legislatura larga, si no que a mitad de legislatura no haya un cambio”. Y señala que por eso la obsesión permanente de Iglesias es “consolidar de forma potente ese bloque para que la formación de otra mayoría sea una alternativa a la situación en la que estamos”.

Además, Fernando de Haro ha añadido en 'La Lupa de la mañana' de TRECE que: “va a ser muy difícil que haya cambio de socio a mitad de legislatura y eso es una mala noticia. Recordemos que Iglesias hace unos días en el propio Congreso de los Diputados pronosticaba que el PP nunca iba a estar en el Consejo de Ministros, se consolida una mayoría que pretende durante mucho tiempo excluir al resto de la cámara y a hacer imposible que Sánchez pueda cambiar en mitad de legislatura”.

Respecto a la situación actual que viven los hosteleros frustrados por las medidas restrictivas impuestas por el Gobierno con el objetivo de frenar los contagios de coronavirus, el periodista declara que: “En el día en el que los Presupuestos salen del Congreso, uno se da cuenta de que esta gente no necesita estos presupuestos que suben impuestos y que gastan buena parte del dinero europeo en lo que llaman los economistas gastos corrientes”. Y afirma que son unos presupuestos “muy poco eficaces” y expone que: “El gasto tendría que servir para que esos hosteleros puedan reciclarse, puedan reconvertirse, puedan hacer cursos de formación o puedan replantear sus negocios, pero no va a haber dinero para eso, porque el dinero va a estar principalmente en la subida de las pensiones y en la subida del sueldo a los funcionarios”.