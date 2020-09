José Antonio Marina, filósofo y sociólogo: “Ningún ministro sabe lo que está pasando en las aulas”

José Antonio Marina, filósofo, escritor, pedagogo y sociólogo, habla sobre su último libro en 'La Lupa de la mañana' y sobre el estado de la educación y las instituciones en nuestro país. El filósofo ha afirmado que “la situación social y económica es muy grave y no creo que los partidos estén teniendo la mesura suficiente para enfrentarse con los problemas en vez de enfrentarse con los otros partidos”.

José Antonio se centra en materia de educación y defiende que en los últimos años el problema de la educación no ha sido la financiación, sino la mala gestión. También expone que “si no tenemos una buena formación del profesorado y tenemos un sistema tan rígido, los centros educativos no tendrán capacidad de flexibilidad y de innovación para amoldarse a circunstancias nuevas. Y eso es lo que ha pasado con la situación de la pandemia”.

Sin embargo, opina que en la enseñanza universitaria sí que hay un problema de financiación. Hay un déficit de financiación y defiende que, si la investigación no se hace con una financiación muy potente, no se puede hacer investigación.

Además, hemos repasado el comunicado de hoy de Isabel Celáa, ministra de educación, que ha expuesto que: “La formación no puede detenerse y que por eso el ministerio de educación va a flexibilizar de manera excepcional los requisitos para el ejercicio de la docencia, en concreto el master que acredita la formación didáctica para ejercer la docencia”.

El pedagogo Marina ha opinado también sobre el comunicado de Celáa que es la absoluta confirmación de que ninguno de los ministros que hemos tenido sabe lo que pasa en las aulas y que esta afirmación descalifica a la ministra.

Por otro lado, el filósofo y sociólogo ha señalado cómo en su libro “El proyecto centauro” defiende como trabajar la inteligencia emocional y la virtud. José Antonio añade que vivimos en una sociedad que cambia constantemente y que debemos saber a qué personas estamos formando.

José Antonio defiende la importancia de entrenar a los chicos y chicas en inteligencia, en capacidad de aprender, la capacidad de tomar decisiones críticas, de evitar que te engañen… y que hay que hacerlo urgentemente.