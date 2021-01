Enrique Cocero analiza en TRECE el discurso de Joe Biden: "Hacía falta un orador con más espíritu"

Enrique Cocero, consultor político y fundador de 7-50 Strategy, analiza en 'La Lupa de la mañana' la toma de posesión de Joe Biden como presidente de Estados Unidos. El consultor político defiende que “Joe Biden, con los acontecimientos del 6 de enero, dijo que había que restaurar la democracia, y ayer dijo que la democracia ha prevalecido, entiendo que la democracia ya prevalecía el 6 de enero”.

Ayer, como cada 4 años, el capitolio celebró la toma de posesión de Biden, y el fundador de 7-50 Strategy resalta “la presencia de la fe del candidato, que además, paradójicamente, Trump nunca hizo gala de esa fe, supongo que porque no la tenía, y quien si contrarrestaba a nivel religioso era Mike Pence. Respecto al discurso de Biden, el consultor político firma en TRECE que “es un discurso que leído es bastante bueno, pero no tal y como lo entregó Joe Biden, hacía falta un orador con mucho más espíritu”.

En relación con la vicepresidenta de EE.UU., Kamala Harris, el consultor señala que “tenemos que ver que ocurre dentro de 4 años, yo no veo a Biden muy por la labor de perseguir una reelección”. Y manifiesta que “si se presenta Kamala Harris, estaríamos asistiendo a una situación no muy inédita, pero si extraña”. Enrique Cocero justifica que “no sería la primera vez que un vicepresidente se presentase a ocupar el puesto de su jefe, lo que si ocurre es que ahora mismo estamos ante la situación de que si se presentara Kamala Harris a una elección dentro de 4 años, sería sin que su predecesor hubiera agotado los dos mandatos, la situación es complicada”.

Ante la salida de Donald Trump, el fundador de 7-50 Strategy expone que “Donald Trump no ha entendido lo que ocurrió el 6 de enero, no ha entendido lo que es la institución, no ha entendido lo que es el despacho oval, no creo que sea materia con la que jugar”. Y defiende que “a fin de cuentas, es el presidente de Estados Unidos y la institución va por delante de la persona, si Trump no lo ha entendido así, creo que está en un profundo error”.