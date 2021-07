Asesinato de Samuel: “Anoche la policía no tenía claro que fuera un delito de odio”

La policía, poco a poco, va estrechando el cerco a los responsables de la paliza mortal del joven Samuel, en A Coruña. La Delegación del Gobierno no confirma, de momento, la motivación homófoba y no hay detenidos por ahora.

Juan Baño, jefe de Interior de COPE, atendía la llamada de ‘La Lupa de la Mañana’ de TRECE para contarnos la última hora de este caso: “Hay 15 personas interrogadas y se está trabajando en poder atribuir el papel correcto, respaldado con pruebas suficientes, de qué papel cumplió cada uno en la agresión porque es un homicidio y estamos ante algo muy grave. Imputar algo así a alguno de los agresores tiene que ser fruto de algo muy preciso. En un primer momento, Samuel es agredido por un solo individuo y, posteriormente, en un recorrido de 150 metros, Samuel es apaleado de forma salvaje. El informe preliminar de la autopsia recoge una cantidad de golpes muy severos en la cabeza. Veremos si, finalmente, son los que le producen la muerte. Hay que concretar el papel de cada uno y creo que habrá noticias en las próximas horas”.

Son algunos los que perciben que, de esta pandemia, hemos salido más violentos. Juan Baño puntualiza que la Policía detecta “un tensionamiento en general en la sociedad, en la forma de pensar y de defender las ideas” y añade que “hay una activación del sector más radical de la sociedad y que, ahora, puede incluso ser defendido por instituciones”. A pesar de esto Juan Baño no considera que se trate de una patología social pero sí de una tensión.

Uno de los principales temas en torno a este caso ha sido el móvil del delito. ¿Samuel fue asesinado por ser homosexual? ¿Puede esto demostrarse de algún modo? Juan Baño aclara estas preguntas:“Anoche, la Policía no tenía claro que fuera un delito de odio. El móvil del crimen tendría que ser el odio a una persona de esta condición. Me decía un policía que un criminal que llega a matar a otra no va a tratarte de usted. Las palabras no dan condición al crimen, hay que ver si el móvil del crimen realmente es ese”.

Cabe destacar que se están dando casos puntuales, pero más frecuentes, de agresiones a jóvenes realizadas por jóvenes y sin justificación clara. “Es verdad, se está registrando ese tipo de comportamiento”, finaliza Juan Baño.