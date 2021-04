Ana Samboal: "Tendremos que seguir esperando a que Pedro Sánchez concrete, antes o después de las elecciones"

Estamos en precampaña electoral en la Comunidad de Madrid. Esa es la única razón para explicar la presencia del presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados. Tiene sentido que Pedro Sánchez cuente a los diputados los detalles de su plan de recuperación postcovid, pero es que ya es la octava vez que lo cuenta.

Lo ha hecho en Moncloa con piano, lo ha hecho en Moncloa sin piano, en la sala de prensa, en foros organizados por medios de comunicación. Tendría sentido si fuera la primera vez, cortesía parlamentaria, que sus señorías fueran los primeros en recibir la noticia. Vamos a recibir algo más de 70.000 millones de euros de Bruselas y en qué los va a gastar el Gobierno. El problema es que no ha aportado nada más de lo que ya hubiera dicho en el pasado.

Tiene grandes planes pero no sabemos en qué se va a concretar, no sabemos cuánto nos van a costar esos grande planes porque Bruselas sigue esperando. Llegará finales de abril antes de que vayamos a votar en Madrid. Esa es la promesa del Gobierno. Bruselas sigue esperando la reforma fiscal; la reforma laboral, que no hay acuerdo; la reforma de la administración pública, que ni está ni se la espera, debería ser cosa de Miquel Iceta y la reforma de las pensiones. Las propuestas que ha hecho el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, va por el camino que nos piden de las autoridades comunitarias y de la lógica: retrasar la edad de jubilación en la medida de lo posible si no de forma obligatoria, con incentivos.

¿Qué pasa? No hay más que mirar al sector financiero: 17.000 puestos de trabajo en el aire con grandes Expedientes de Regulación de Empleo necesarios, porque el sector está en una reconversión económica y tecnológica. El paradigma de la banca ha cambiado.

Interesantes los planes de Escrivá pero se dan de bruces con la realidad. Tendremos que seguir esperando a que Pedro Sánchez concrete, no sabemos sin el el Congreso o en rueda de prensa, antes o después de las elecciones de Madrid.