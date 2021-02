Ana Samboal: "La posición del Gobierno con Podemos, que no condena la violencia, es insostenible"

Si las manifestaciones violentas que se están produciendo en las principales calles de las grandes ciudades de España son un ataque a la democracia, que es lo que ha dicho el presidente del Gobierno, que es lo que es, un ataque al a democracia, el problema lo tiene Pedro Sánchez y todos los españoles con él, en el corazón del propio Gobierno.

El portavoz de uno de los dos partidos que forma parte del Ejecutivo, Pablo Echenique, ha apoyado públicamente en las redes sociales a los manifestantes y Rafa Mayoral ha justificado las razones que emplean para salir a la calle. Ya no estamos hablando de libertad de expresión, eso quedó atrás. Los manifestantes están en otra cuestión: en destruir, en violentar y en atacar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Se están saltando el estado de alarma, están violando el toque de queda, están agrediendo a las FCS, están provocando múltiples destrozos en el mobiliario urbano y recemos para que no haya heridos, para que no pasen cosas peores en los próximos días.

¿Qué decía el Gobierno cuando, pacíficamente algunos ciudadanos por la tarde, durante el primer estado de alarma salían a la calle? ¿Cómo censuraba el Gobierno a aquellos 'cayetanos' por manifestarse pacíficamente andando por la vía pública? Manifestaciones contundentes como las que emplearon entonces se echan de menos ahora. La posición del Gobierno en estos momentos con Podemos, que no condena explícitamente la violencia, es insostenible.